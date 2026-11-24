Nguyễn Lực là cầu thủ châu Á thứ 3 trong tốp cầu thủ ghi bàn nhiều nhất

Trong danh sách tốp 50 cầu thủ ghi bàn hàng đầu của vòng chung kết (VCK) U.17 World Cup 2026 tính đến ngày 24.11, có 3 cầu thủ là đại diện của bóng đá châu Á góp mặt, gồm tiền đạo Kim Ji-woo (U.17 Hàn Quốc) ghi 4 bàn. Kế đến là Sukhrob Sadirjanov (U.17 Uzbekistan) ghi 3 bàn. Và đặc biệt, Chu Ngọc Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam đã chính thức có tên vào tốp đầu ở danh sách ghi bàn này với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Chu Ngọc Nguyễn Lực (10) đã đóng góp 2 bàn và 1 kiến tạo cho U.17 Việt Nam, trong tổng số 5 bàn sau 2 trận tại vòng bảng U.17 World Cup 2026 Ảnh: VFF

Tính đến nay, Nguyễn Lực đã ghi 2 bàn đều là các bàn tuyệt đẹp tại VCK U.17 World Cup 2026 sau các quả sút phạt trực tiếp ấn tượng. Bàn đầu tiên còn được ví là bàn thắng "kiểu Olympic", được ghi trực tiếp từ chấm đá phạt góc ở phút 84 trong trận gặp U.17 Bỉ ngày 20.11.

Bàn thứ hai là cú đá phạt trực tiếp thành bàn ở phút 49 gỡ hòa tỷ số 1-1 trong trận hòa U.17 New Zealand với tỷ số 3-3 ngày 24.11 ở lượt thứ hai bảng G. Cũng ở trận này, Nguyễn Lực có pha kiến tạo tuyệt đẹp cho Lê Trọng Đại Nhân ghi bàn gỡ hòa tỷ số 2-2 ở phút 58.

Trong bàn thắng này, FIFA đánh giá: "Những phẩm chất của U.17 Việt Nam được thể hiện một cách gay cấn nhất trong bàn thắng thứ hai của đội, khi tiền đạo Đại Nhân kiểm soát đường chuyền căng của Chu Ngọc Nguyễn Lực một cách thành thạo, trước khi tung cú sút không thể cản phá vượt qua thủ môn người New Zealand Joseph Chalabi".

HLV Cristiano Roland của U.17 Việt Nam cũng khen ngợi màn phối hợp thành bàn này của các học trò cưng của mình: "Chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy những gì chúng tôi làm được".

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Nguyễn Lực đứng thứ 3 nhóm cầu thủ ghi 2 bàn và 1 kiến tạo

Nguyễn Lực hiện xếp thứ 12 trong danh sách các cầu thủ ghi bàn tốt nhất tại VCK U.17 World Cup 2026, với 2 bàn và 1 kiến tạo được thực hiện trong 189 phút thi đấu.

Thành tích này của Nguyễn Lực xếp sau người đứng đầu danh sách ghi bàn là tiền đạo Rafa Cruz của U.17 Tây Ban Nha, hiện có 5 bàn và 2 kiến tạo sau 98 phút thi đấu. Tuy nhiên, cả 5 bàn thắng này đều được Cruz ghi chỉ trong một trận, đó là trận thắng kỷ lục của U.17 Tây Ban Nha trước U.17 Fiji quá yếu với tỷ số đến 15-0 vào tối 23.11.

Tốp danh sách ghi bàn VCK U.17 World Cup 2026 tính đến ngày 24.11, với Nguyễn Lực hiện xếp thứ 12 và thứ 3 nhóm cầu thủ ghi 2 bàn Ảnh: Chụp màn hình FIFA.com

Trong khi đó, tiền đạo Kim Ji-woo của U.17 Hàn Quốc xếp thứ hai danh sách, khi ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo. Nhưng trong số này có đến 3 bàn được Kim Ji-woo ghi trong trận thắng quá dễ dàng trước U.17 New Caledonia với tỷ số 6-0 ngày 22.11.

Xếp kế tiếp là cầu thủ Guillermo Trujillano (Tây Ban Nha) ghi 4 bàn và có 1 kiến tạo, có cùng 119 phút thi đấu như Kim Ji-woo. Trong đó, Trujillano cũng đã ghi đến 3 bàn ở trận "mưa bàn thắng" gặp U.17 New Caledonia.

Cầu thủ Sukhrob Sadirjanov của U.17 Uzbekistan ghi 3 bàn sau 114 phút thi đấu xếp thứ 6 danh sách. Trong nhóm cầu thủ ghi 3 bàn này còn có Sega Mbodji (Senegal), Ziyad Baha (Ma Rốc) và Alirio Cuna (Mozambique).

Với Nguyễn Lực, anh đang xếp thứ ba trong tốp các cầu thủ ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo, do có số phút thi đấu nhiều hơn (189 phút) so với Ibrahima Dione (Senegal, có 135 phút) và Pablo Barreiro (Uruguay, có 184 phút), những người cũng ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. Trong nhóm ghi 2 bàn này tính đến nay tại VCK U.17 World Cup 2026 có tổng cộng đến 16 cầu thủ, nhưng Nguyễn Lực vươn lên xếp thứ ba là cả một nỗ lực rất lớn.

Đáng chú ý, trong tốp 50 cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong danh sách vua phá lưới của VCK U.17 World Cup 2026, cầu thủ Trương Nguyễn Duy Khang cũng góp mặt dù mới ghi 1 bàn. Đó là bàn gỡ hòa tỷ số 3-3 ở phút 90+2 trước U.17 New Zealand ngày 24.11.

Duy Khang có tên, vì có số phút thi đấu chỉ 70 phút. Trong khi 2 đồng đội còn lại là Lê Trọng Đại Nhân và Lê Sỹ Bách mỗi người cũng đều ghi 1 bàn, nhưng xếp ngoài tốp này lần lượt ở vị trí thứ 88 và 94, vì có số phút thi đấu nhiều hơn. Đại Nhân thi đấu 141 phút và Sỹ Bách là 149 phút.

Tổng cộng sau 2 trận ra quân tại VCK U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam đã ghi 5 bàn, nhưng họ cũng để thủng lưới 6 bàn. Trên hết, đội quân của HLV Cristiano Roland đã giành được 1 điểm đầu tiên, để tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng trước lượt đấu cuối gặp U.17 Mali (vào lúc 20 giờ ngày 26.11).

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