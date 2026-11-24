U.17 Việt Nam đã chơi hay

U.17 Việt Nam đã giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tại sân chơi U.17 World Cup, khi hòa 3-3 trước U.17 New Zealand ở trận đấu tối 23.11. Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội ba lần bị dẫn trước, nhưng cũng ba lần gỡ hòa thành công để níu lấy điểm số quý giá.

Thậm chí, cũng giống trận ra quân trước U.17 Bỉ, U.17 Việt Nam đã dồn ép, khiến đối thủ vất vả chống đỡ trong những phút cuối cùng. Trận trước, Nguyễn Lực rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 84, còn trận này, Duy Khang ghi bàn gỡ hòa phút 90+2, kéo theo 5 phút cuối đầy lo lắng cho U.17 New Zealand.

U.17 Việt Nam thể hiện tinh thần chiến binh ẢNH: VFF

Dù ghi bàn ấn định trận hòa 3-3 nhờ pha lập công muộn, nhưng không thể nói thầy trò HLV Cristiano Roland đã hòa may mắn. Ngược lại, U.17 Việt Nam đã vượt qua hạn chế về thể hình bằng lối chơi kiểm soát, ban bật thông minh, biết lựa chọn thời điểm tăng tốc và tận dụng ưu thế tốc độ để giành giật từng khoảnh khắc với đối thủ.

Hàng thủ mắc nhiều sai sót, nhưng hàng công U.17 Việt Nam đã bù đắp tất cả, với ba bàn thắng đều đẹp mắt: cú đá phạt góc gần của Nguyễn Lực, tình huống đặt lòng tung nóc lưới của Đại Nhân, rồi pha bay người đánh đầu dũng cảm của Duy Khang. U.17 Việt Nam không trông chờ vận may, mà dàn xếp tấn công lớp lang, bài bản, với từng bước chạy, từng đường chuyền đều mang hàm lượng ý đồ chiến thuật đậm đặc. Đội bóng của Roland đã làm chủ tình thế và xứng đáng với 1 điểm, thậm chí 3 điểm nếu sút tốt hơn.

HLV Roland nhắn nhủ U.17 Việt Nam ngẩng cao đầu, Đại Nhân khẳng định toàn đội chưa bao giờ bỏ cuộc

Lịch sử lặp lại

Trận hòa này tạo ra một vệt trùng lặp lịch sử. 9 năm trước, trong lần đầu bước ra thế giới, U.20 Việt Nam cũng có điểm số từ trận hòa lịch sử. Trận đấu ấy cũng diễn ra trước... New Zealand.

Tại U.20 World Cup 2017 tổ chức tại Hàn Quốc, U.20 Việt Nam gặp U.20 New Zealand trong trận ra quân. Học trò HLV Hoàng Anh Tuấn kiểm soát tốt thế trận và liên tục "ra đòn" từ nhiều hướng, nhưng từ Đức Chinh đến Thanh Bình đều bỏ lỡ cơ hội.

U.17 Việt Nam không lùi bước trước đối thủ cao lớn hơn... cả một cái đầu ẢNH: VFF

Đỉnh điểm của sự nuối tiếc đến trong hiệp 2, khi Đức Chinh có pha xoay xở khéo léo ở mép trái vòng cấm, rồi căng ngang như đặt cho Hoàng Đức băng lên. Thế nhưng, ở tốc độ quá cao, Hoàng Đức đã không làm chủ được pha đặt lòng, dẫn tới... sút thẳng lên khán đài.

U.20 Việt Nam hòa 0-0 đầy tiếc nuối, cũng hệt như trận này. Dù sau đó đứng cuối bảng với các trận thua U.20 Pháp (0-4) và U.20 Honduras (0-2), nhưng lứa 1997-1998 năm ấy đã có nhiều gương mặt bước lên đỉnh cao, như Tiến Linh, Hoàng Đức, Đức Chinh hay Quang Hải.

Đó cũng là điều HLV Roland mong muốn ở U.17 Việt Nam. "Họ sẽ trưởng thành khi được va đập, được vấp ngã và đứng dậy ở World Cup", ông chia sẻ với Báo Thanh Niên.

Sau 9 năm, U.17 Việt Nam thậm chí còn làm tốt hơn đàn anh, khi ghi 5 bàn trong 2 trận đầu World Cup. Dù vẫn còn nuối tiếc, song với một lứa cầu thủ gan dạ, không biết đến khái niệm từ bỏ, bóng đá nước nhà có quyền mơ về tương lai tươi sáng.

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