U.17 Việt Nam chiến đấu đến cùng để giành lấy 1 điểm trước New Zealand

Tài khoản FIFA World Cup trên mạng xã hội X để chế độ công khai đã nhấn mạnh như vậy, sau khi chứng kiến màn trình diễn quả cảm của các cầu thủ U.17 Việt Nam với 3 lần bị đối thủ dẫn trước, vẫn vùng lên tìm bàn gỡ hòa để giành lại 1 điểm lịch sử tại đấu trường World Cup.

FIFA đăng tải phát biểu của HLV Roland, khẳng định U.17 Việt Nam đã cho thế giới thấy chất lượng của mình Ảnh: chụp màn hình FIFA.com

"U.17 Việt Nam đang trên bờ vực bị loại khỏi U.17 World Cup 2026 khi trận đấu căng thẳng ở bảng G với New Zealand bước vào thời gian bù giờ. Đội bóng của HLV Cristiano Roland bị dẫn trước tỷ số 3-2 và mặc dù họ đã hai lần lội ngược dòng để gỡ hòa, nhưng cuộc đua của họ có vẻ đã kết thúc.

Tuy nhiên, đây là một đội không chịu chấp nhận thất bại và họ sẽ một lần nữa thể hiện khả năng phục hồi và sự tự tin đặc biệt của mình. Các cầu thủ Việt Nam tiếp tục thăm dò và gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ hòa và họ đã nhận được phần thưởng khi Duy Khang đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2 để giành điểm đầu tiên cho đội tại vòng chung kết U.17 World Cup.

Trận cuối gặp Mali, U.17 Việt Nam cần điều kiện gì để giành vé vào vòng 32 đội World Cup?

Kết quả này giúp họ duy trì hy vọng tiến vào vòng đấu loại trực tiếp khi bước vào trận đấu cuối của vòng bảng với U.17 Mali (vào lúc 20 giờ ngày 26.11)", trang chủ FIFA viết.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng ca ngợi U.17 Việt Nam giành được điểm số đầu tiên tại đấu trường World Cup. Tương tự là U.17 Trung Quốc (hòa Ma Rốc với tỷ số 2-2). Trong khi U.17 Uzbekistan có được chiến thắng vô cùng quan trọng (trước Jamaica với tỷ số 6-2). Chỉ có U.17 Tajikistan phải nhận thất bại trước Croatia với tỷ số 0-4 cùng ngày.

HLV Roland đặt niềm tin U.17 Việt Nam sẽ còn điều bất ngờ nữa ở trận gặp U.17 Mali để giành vé đi tiếp

Ảnh: VFF

HLV Roland nói gì với FIFA?

Với cục diện của U.17 Việt Nam hiện nay, HLV Roland nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên của FIFA: "Tôi luôn tin rằng các cầu thủ của mình có thể trở lại. Điều đó không hề dễ dàng vì có những lúc họ có thể cảm thấy hơi mệt mỏi và chán nản, nhưng họ luôn có đủ can đảm để tiếp tục chạy".

"Bạn có thể thấy chúng tôi không mạnh về thể chất (như một số đội khác), nhưng chúng tôi có kỹ thuật, chúng tôi có khả năng. Chúng tôi cần trưởng thành hơn, học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều trận đấu như thế này hơn và trở thành thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi đã thể hiện được phẩm chất của các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy những gì chúng tôi làm được", HLV Roland khẳng định thêm.

Theo FIFA: "Những phẩm chất mà HLV Roland nói về U.17 Việt Nam được thể hiện một cách gay cấn nhất trong bàn thắng thứ hai của đội, khi tiền đạo Đại Nhân kiểm soát đường chuyền căng của Chu Ngọc Nguyễn Lực một cách thành thạo, trước khi tung cú sút không thể cản phá vượt qua thủ môn người New Zealand Joseph Chalabi".

U.17 Việt Nam nhận sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Việt Nam tại Qatar Ảnh: VFF





FIFA đưa Đại Nhân lên sóng

Cũng trong cuộc phỏng vấn với HLV Roland, các phóng viên của FIFA đã đưa tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân lên sóng khi anh ghi bàn thắng tuyệt đẹp gỡ hòa tỷ số 2-2 cho U.17 Việt Nam phút 58 trận đấu.

Đại Nhân nói: "Tôi rất vui và rất tự hào khi chuyển hóa được một trong những cơ hội thành bàn. Tôi nghĩ với tỷ số hòa 3-3 chung cuộc của trận đấu phản ánh tinh thần chiến đấu của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Mali là một đội rất mạnh nhưng đối với chúng tôi, đây giống như một trận chung kết".

"Thật vậy, đội bóng châu Phi đã giành được suất vào vòng 32 đội sau khi giành chiến thắng ở trận mở màn trước New Zealand (tỷ số 3-0) và với chiến thắng ấn tượng trước U.17 Bỉ với tỷ số 2-1. U.17 Việt Nam sẽ không có gì phải e ngại, họ sẽ chơi với tất cả năng lực của mình ở trận gặp U.17 Mali để giành cơ hội đi tiếp", FIFA cho biết thêm.

HLV Roland cũng kết luận: "Chúng tôi đi đến trận thứ ba và vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng. Đối với chúng tôi, điều này thật tuyệt vời. Đây sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng nhưng tôi biết các cầu thủ của mình sẽ cố gắng hết sức. Đây là thời điểm rất quan trọng đối với các cầu thủ, điều này sẽ giúp họ tiến bộ hơn trong tương lai".