U.17 Trung Quốc bị gỡ hòa phút 90+9

U.17 Trung Quốc khởi đầu giải U.17 World Cup 2026 không thuận lợi khi thua đậm U.17 Tây Ban Nha 0-5. Chính vì thế, U.17 Trung Quốc rất quyết tâm ở trận gặp U.17 Ma Rốc nhằm nuôi hy vọng đi tiếp. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Trung Quốc đã đẩy cao đội hình chơi tấn công. Phút thứ 4, Zhao Songyuan sút bóng bằng chân trái hiểm hóc, bất ngờ đưa U.17 Trung Quốc dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng sớm, U.17 Trung Quốc lùi sâu nhằm bảo vệ thành quả. Chiến thuật này của U.17 Trung Quốc cũng thành công khi họ khép lại hiệp 1 với lợi thế dẫn bàn. Không những vậy, sang hiệp 2, U.17 Trung Quốc còn có thêm bàn thắng, dẫn trước U.17 Ma Rốc 2-0. Người ghi bàn cho U.17 Trung Quốc vẫn là tiền đạo Zhao Songyuan.

U.17 Trung Quốc bị chia điểm

Bên kia chiến tuyến, U.17 Ma Rốc gặp khá nhiều khó khăn trước hàng thủ dày đặc của U.17 Trung Quốc. Dù vậy, bắt đầu từ phút 60, những sự điều chỉnh của HLV Ahmed Kantari giúp U.17 Ma Rốc chơi tốt hơn. Phút 64, Ziyad Baha ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp U.17 Ma Rốc rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đến phút 90+9, Rami Lougmani đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho U.17 Ma Rốc.

Đánh rơi điểm số đáng tiếc, U.17 Trung Quốc chỉ có 1 điểm sau 2 trận, đứng thứ 3 bảng G. Phía đối diện, U.17 Ma Rốc có 4 điểm, đứng thứ 2.

U.17 Tây Ban Nha, U.17 Ý vào vòng 32 đội

Ở trận đấu sớm hơn, U.17 Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh vượt trội, đánh bại U.17 Fiji với tỷ số 15-0. Rafa Cruz là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trận đấu này khi ghi đến 5 bàn thắng. Hai đồng đội của Rafa Cruz là Guillermo Trujillano và Roberto Tomas Castell cũng thể hiện phong độ cao, mỗi người ghi 3 bàn. Trong khi đó, các bàn thắng còn lại của U.17 Tây Ban Nha ở trận đấu này được ghi bởi Jorge Dominguez (2 bàn), Marco Company (1 bàn), Yeremaiah Ramos (1 bàn).

Đánh bại U.17 Fiji 15-0, U.17 Tây Ban Nha có 6 điểm sau 2 trận, đứng đầu bảng G. Đồng thời, U.17 Tây Ban Nha cũng chính thức có vé vào chơi ở vòng 32 đội. Phía đối diện, U.17 Fiji thua cả 2 trận, có 0 điểm và đứng cuối bảng.

U.17 Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh áp đảo, thắng trận thứ 2 liên tiếp để vào vòng 32 đội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Ở bảng F, U.17 Senegal thi đấu thăng hoa, đánh bại U.17 Cuba với tỷ số 9-0. U.17 Senegal hiện có 4 điểm sau 2 trận, đứng đầu bảng. Xếp thứ 2 là U.17 Croatia - đội có thắng lợi 4-0 trước U.17 Tajikistan ở trận cùng giờ. U.17 Croatia có cùng 4 điểm nhưng phải xếp sau U.17 Senegal do thua hiệu số bàn thắng bại. Các vị trí tiếp theo của bảng F lần lượt thuộc về U.17 Tajikistan (hạng 3, có 3 điểm) và U.17 Cuba (hạng 4, có 0 điểm).

Tại bảng E, nhà vô địch châu Âu, U.17 Ý trở thành đội đầu tiên có vé vào chơi vòng 32 đội khi đánh bại U.17 Bờ Biển Ngà 2-1. Sau 2 lượt đấu, U.17 Ý có 6 điểm, đứng đầu bảng. Các vị trí tiếp theo trong bảng E lần lượt thuộc về U.17 Uzbekistan (hạng 2, có 3 điểm), U.17 Bờ Biển Ngà (hạng 3, có 3 điểm) và U.17 Jamaica (hạng 4, có 0 điểm).