HLV Roland tự hào về tinh thần chiến đấu của U.17 Việt Nam

Đội tuyển U.17 Việt Nam đã trải qua một trận đấu đáng nhớ tại FIFA U.17 World Cup 2026 khi cầm hòa U.17 New Zealand với tỷ số 3-3 ở lượt trận thứ 2 bảng G, diễn ra rạng sáng 24.11 (giờ Việt Nam).

Dù 3 lần bị đối phương dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Nguyễn Lực lập siêu phẩm đá phạt ở phút 49, Đại Nhân ghi bàn ở phút 60, trước khi Duy Khang tỏa sáng ở phút 90+2, mang về điểm số đầu tiên của U.17 Việt Nam trong lịch sử tham dự sân chơi U.17 World Cup.

HLV Roland khen ngợi các cầu thủ U.17 Việt Nam sau trận

Sau trận đấu, HLV Cristiano Roland đã có những chia sẻ đầy cảm xúc với toàn đội. Nhà cầm quân người Brazil hiểu rằng, các học trò vẫn còn tiếc nuối khi không thể giành chiến thắng, nhưng ông đặc biệt tự hào về tinh thần thi đấu và những nỗ lực mà các cầu thủ đã thể hiện.

“Điều mà tôi luôn yêu cầu, các em đã thể hiện được, đó là chạy. Một lần nữa, tất cả chúng ta có thể tự hào về những gì đã làm được. Chúng ta đã trải qua một trận đấu rất khó khăn”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Điều nhà cầm quân người Brazil muốn xây dựng ở các cầu thủ trẻ không chỉ là năng lực chuyên môn mà còn là bản lĩnh và sức mạnh tinh thần. Trước những đối thủ có ưu thế về thể hình, thể lực, khả năng duy trì sự tập trung và ý chí chiến đấu là những yếu tố giúp U.17 Việt Nam tạo nên khác biệt.

HLV Cristiano Roland cũng nhắc nhở các học trò không nên để sự tiếc nuối hay mệt mỏi ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

HLV Roland nhắn nhủ U.17 Việt Nam ngẩng cao đầu, Đại Nhân khẳng định toàn đội chưa bao giờ bỏ cuộc

“Sau mỗi trận đấu, dù mệt mỏi, điều chúng ta cần làm là luôn giữ được sức mạnh tinh thần. Một lần nữa, hãy ngẩng cao đầu, nghỉ ngơi thật tốt và nghĩ về trận đấu tiếp theo. Chúc mừng các em”, HLV Roland nhắn nhủ.

Sau 2 lượt trận, dù phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế về thể chất, U.17 Việt Nam vẫn ghi được 5 bàn thắng. Đây là tín hiệu tích cực về khả năng tổ chức tấn công của đội bóng áo đỏ trong lần đầu góp mặt tại VCK U.17 World Cup.

Đại Nhân: Toàn đội chưa bao giờ bỏ cuộc

Một trong những cầu thủ để lại dấu ấn trong trận hòa trước U.17 New Zealand là tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân. Phút 60, từ đường chuyền thuận lợi của Nguyễn Lực, Đại Nhân dứt điểm tung lưới đối phương, san bằng tỷ số 2-2. Bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.

Chia sẻ sau trận đấu, Đại Nhân cho biết mục tiêu ban đầu của U.17 Việt Nam là giành trọn 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Dù không đạt được kết quả như kỳ vọng, tiền đạo này đánh giá cao những nỗ lực của các đồng đội.

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 từ đường chuyền như đặt của Nguyễn Lực

“Mục tiêu đề ra ban đầu của toàn đội là giành chiến thắng để có lợi thế ở trận sau. Nhưng toàn đội đã cố gắng hết sức, chưa bao giờ bỏ cuộc. Tỷ số 3-3 cũng là kết quả tạm chấp nhận được”, Đại Nhân cho biết.

Tinh thần thi đấu của U.17 Việt Nam cũng nhận được sự ghi nhận từ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ngay sau trận đấu, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã gọi điện sang Doha (Qatar) để chúc mừng, động viên toàn đội. Thường trực VFF đồng thời quyết định thưởng nóng thầy trò HLV Cristiano Roland 400 triệu đồng.

Với 1 điểm sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng G, xếp trên U.17 New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Theo thể thức giải đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Mali ở lượt cuối vòng bảng ẢNH VFF

Ở lượt trận cuối bảng G vào tối 26.11, U.17 Việt Nam sẽ đối đầu U.17 Mali, đội bóng đã giành trọn 6 điểm sau 2 trận. Đây là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn tại đấu trường thế giới.

Sau những gì đã thể hiện trước U.17 Bỉ và U.17 New Zealand, U.17 Việt Nam có cơ sở để tự tin hướng đến trận đấu cuối vòng bảng với mục tiêu giành chiến thắng, qua đó mở rộng cơ hội góp mặt ở vòng 32 đội.