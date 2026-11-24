Trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước U.17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G giúp đội tuyển U.17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại FIFA U.17 World Cup 2026. Dù vậy, cánh cửa vào vòng 32 đội vẫn là thử thách lớn với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Sau 2 lượt trận, U.17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm, U.17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm. U.17 Việt Nam và U.17 New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng đại diện Việt Nam xếp thứ ba nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

U.17 Việt Nam sẽ phải nỗ lực chiến thắng trước Mali để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ẢNH: VFF

Theo thể thức giải đấu, 48 đội được chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa U.17 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp ngay cả khi không kết thúc vòng bảng trong 2 vị trí dẫn đầu.

Thắng Mali, U.17 Việt Nam có thể giành vé trực tiếp

Ở lượt trận cuối ngày 26.11, U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali, trong khi U.17 Bỉ đối đầu U.17 New Zealand. Kịch bản thuận lợi nhất với thầy trò HLV Cristiano Roland là đánh bại Mali, đồng thời U.17 Bỉ không thắng U.17 New Zealand.

Nếu U.17 Việt Nam thắng Mali và U.17 Bỉ thua New Zealand, cả Việt Nam, Bỉ và New Zealand sẽ cùng có 4 điểm. Khi đó, thứ hạng giữa 3 đội phải được phân định bằng các chỉ số phụ theo điều lệ giải.

Trong trường hợp U.17 Bỉ hòa New Zealand, U.17 Việt Nam và Bỉ cùng có 4 điểm, còn New Zealand có 2 điểm. U.17 Việt Nam sẽ xếp thứ ba do đã thua Bỉ 2-3 ở trận ra quân, đại diện Việt Nam gặp bất lợi khi tiêu chí đối đầu trực tiếp được ưu tiên.

HLV Roland nhắn nhủ U.17 Việt Nam ngẩng cao đầu, Đại Nhân khẳng định toàn đội chưa bao giờ bỏ cuộc

Nếu U.17 Bỉ đánh bại New Zealand, đội bóng châu Âu sẽ có 6 điểm, còn U.17 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm nếu thắng Mali. Trong trường hợp này, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ đứng thứ ba và phải cạnh tranh một trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Dù theo kịch bản nào, chiến thắng trước Mali vẫn là mục tiêu quan trọng nhất để U.17 Việt Nam nâng tổng điểm lên 4, qua đó cải thiện đáng kể cơ hội vượt qua vòng bảng.

Hòa Mali có còn cơ hội đi tiếp?

Nếu hòa Mali, U.17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 2 điểm. Khi đó, đội bóng áo đỏ không thể vượt qua U.17 Mali và U.17 Bỉ về điểm số, nên chỉ có thể hy vọng giành vé thông qua nhóm các đội xếp thứ ba.

Để giữ vị trí thứ ba bảng G, U.17 Việt Nam cần U.17 New Zealand không thắng U.17 Bỉ. Nếu New Zealand hòa Bỉ, cả 2 đội sẽ cùng có 2 điểm và phải xét các chỉ số phụ. Việt Nam đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại trước New Zealand, nhưng thứ hạng cuối cùng còn phụ thuộc tỷ số ở lượt trận cuối.

Ngay cả khi giữ được vị trí thứ ba với 2 điểm, cơ hội đi tiếp của U.17 Việt Nam vẫn rất mong manh. Thầy trò HLV Cristiano Roland phải chờ kết quả các bảng khác và hy vọng có ít nhất 4 đội xếp thứ ba sở hữu thành tích thấp hơn.

HLV Roland sẽ phải tính toán kỹ cho lượt trận cuối vòng bảng ẢNH: VFF

Trong trường hợp thất bại trước Mali, U.17 Việt Nam chỉ có 1 điểm sau 3 trận. Khi đó, cơ hội giành vé vào vòng 32 đội gần như không còn.

Một yếu tố đáng chú ý là U.17 Mali đã giành 6 điểm sau 2 lượt trận và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua đi tiếp. Đại diện châu Phi có thể tính toán nhân sự ở lượt cuối, nhưng vẫn còn mục tiêu bảo vệ vị trí đầu bảng.

Trong khi đó, U.17 Bỉ mới có 3 điểm và chưa bảo đảm suất vào vòng 32 đội. Nhà á quân châu Âu vì vậy vẫn cần một kết quả tích cực trước New Zealand, thay vì có thể chủ quan ở lượt đấu cuối.

Với U.17 Việt Nam, nhiệm vụ trước mắt vẫn là tập trung tối đa cho cuộc đối đầu Mali. Sau 2 trận ghi được 5 bàn nhưng cũng để thủng lưới 6 lần, đội bóng của HLV Cristiano Roland cần duy trì hiệu quả tấn công, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt ở những tình huống bóng bổng.