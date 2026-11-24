Thể lực, tốc độ, kỹ thuật cùng kinh nghiệm tại đấu trường thế giới là những yếu tố khiến đội bóng này trở thành thử thách lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Không chỉ mạnh về thể hình, thể lực

Trước khi FIFA U.17 World Cup 2026 khởi tranh, U.17 Mali đã được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí dẫn đầu bảng G. Sau 2 lượt trận, đội bóng của HLV Soumaila Coulibaly chứng minh sức mạnh khi lần lượt đánh bại U.17 New Zealand với tỷ số 3-0 và U.17 Bỉ với tỷ số 2-1.

Đáng chú ý, U.17 Mali không chỉ giành chiến thắng nhờ ưu thế về thể chất mà còn cho thấy khả năng áp đặt lối chơi trước những đối thủ có phong cách bóng đá khác nhau.

Trong trận gặp U.17 New Zealand, đại diện châu Phi kiểm soát bóng tới 70%, thực hiện 29 cú dứt điểm, trong đó có 10 lần đưa bóng trúng đích. Đến cuộc đối đầu với đương kim á quân U.17 châu Âu là U.17 Bỉ, Mali tiếp tục kiểm soát bóng 60%, tung ra 19 cú sút, trong khi đối phương chỉ có 3 lần dứt điểm.

Siêu phẩm của U.17 Mali vào lưới U.17 Bỉ

Như vậy, chỉ trong 2 trận đấu, U.17 Mali đã thực hiện tổng cộng 48 cú sút, trung bình 24 lần mỗi trận. Những con số này phần nào phản ánh khả năng tạo sức ép và duy trì thế trận tấn công của đại diện châu Phi.

Bên cạnh đó, U.17 Mali còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình ấn tượng. Tiền vệ Lassina Coulibaly cao 1,92 m, trong khi tiền đạo Alhousseini Adama Maiga cao 1,91 m. Đây là những nhân tố có thể gây ra nhiều khó khăn cho U.17 Việt Nam trong các tình huống tranh chấp và không chiến.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn nhận Mali như một đội bóng dựa vào sức mạnh thể chất. Các cầu thủ của HLV Soumaila Coulibaly còn sở hữu tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh.

Những nhân tố đặc biệt nguy hiểm của U.17 Mali

Trong danh sách giới thiệu những cầu thủ đáng xem tại FIFA U.17 World Cup 2026, FIFA đặc biệt nhắc đến tiền đạo cánh phải Djigui Koita của U.17 Mali. Cầu thủ này từng gây ấn tượng tại giải U.17 châu Phi 2026 nhờ tốc độ, khả năng quan sát và kỹ thuật xử lý bóng. Koita cũng chính là người ghi bàn gỡ hòa cho Mali trong trận tứ kết gặp Senegal.

Tại World Cup, Koita tiếp tục khẳng định giá trị khi thực hiện cú vô lê đẹp mắt từ khoảng cách khoảng 20 m, giúp U.17 Mali gỡ hòa 1-1 trước U.17 Bỉ ở phút 18.

Ngoài Koita, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam cũng cần đặc biệt lưu ý Halidou Maiga, cầu thủ lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước U.17 New Zealand và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Một điểm đáng chú ý khác là 5 bàn thắng của U.17 Mali tại giải đấu năm nay được ghi bởi 4 cầu thủ khác nhau, gồm Halidou Maiga, Makan Sacko, Djigui Koita và Yaya Niang. Điều này cho thấy sức mạnh trên hàng công của đại diện châu Phi không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Trong trận gặp U.17 Bỉ, tình huống Issiaka Kone đột phá vào vòng cấm rồi kiến tạo cho Yaya Niang ghi bàn quyết định cũng cho thấy khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí của đội bóng này.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công, từ sút xa, đột phá cá nhân đến phối hợp trong phạm vi hẹp, sẽ đặt ra bài toán không đơn giản cho hệ thống phòng ngự của HLV Cristiano Roland.

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Dù chưa từng góp mặt tại World Cup cấp độ đội tuyển quốc gia, Mali lại là một trong những nền bóng đá giàu thành tích ở các giải đấu trẻ thế giới.

Trước giải đấu năm nay, U.17 Mali đã có 7 lần tham dự U.17 World Cup. Đại diện châu Phi từng giành ngôi á quân năm 2015, hạng 4 năm 2017 và hạng 3 năm 2023. Ở cấp độ châu lục, Mali cũng từng 2 lần vô địch U.17 châu Phi vào các năm 2015 và 2017. Việc liên tục sản sinh những thế hệ cầu thủ có khả năng cạnh tranh ở đấu trường thế giới cho thấy chất lượng và tính kế thừa trong công tác đào tạo trẻ của nền bóng đá này.

Vậy U.17 Việt Nam có thể làm gì trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về nhiều mặt?

Sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam và U.17 Mali đều ghi được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nằm ở khả năng phòng ngự. Trong khi đại diện châu Phi mới nhận 1 bàn thua, đội bóng của HLV Cristiano Roland đã để thủng lưới 6 lần.

Trước một đối thủ có khả năng duy trì sức ép lớn như Mali, U.17 Việt Nam cần đặc biệt chú trọng việc giữ cự ly đội hình, hạn chế mất bóng ở khu vực trung tuyến và tránh để trận đấu trở thành cuộc đua về tốc độ, thể lực.

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Ở chiều ngược lại, khả năng xử lý kỹ thuật, những đường chuyền xuyên tuyến và các tình huống bóng cố định vẫn là những vũ khí mà U.17 Việt Nam có thể phát huy. Phong độ ấn tượng của Chu Ngọc Nguyễn Lực với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 2 trận cũng là cơ sở để HLV Cristiano Roland xây dựng các phương án tấn công.

Một yếu tố có thể tác động đến cục diện trận đấu là U.17 Mali đã chắc chắn giành quyền vào vòng 32 đội. HLV Soumaila Coulibaly có thể cân nhắc xoay tua đội hình để bảo đảm thể lực cho các trụ cột trước vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, đại diện châu Phi vẫn còn mục tiêu bảo vệ vị trí đầu bảng.

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