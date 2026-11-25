U.17 Mali đang thể hiện phong độ ấn tượng tại bảng G U.17 World Cup 2026. Sau khi thắng U.17 New Zealand 3-0 ở trận ra quân, đại diện châu Phi tiếp tục đánh bại U.17 Bỉ với tỷ số 2-1 ở lượt trận thứ hai. Kết quả này giúp thầy trò HLV Soumaila Coulibaly có 6 điểm, chắc chắn giành quyền đi tiếp và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giữ ngôi đầu bảng.

Trong bài viết đăng tải sau chiến thắng trước U.17 Bỉ, nhà báo Abdrahamane Sissoko của Maliweb đánh giá cao bản lĩnh và sức mạnh của đội nhà. Ông cho rằng U.17 Mali đã hoàn toàn áp đảo đối thủ về chiến thuật lẫn kỹ thuật, đồng thời duy trì sự tự tin ngay cả khi bị dẫn bàn từ sớm.

U.17 Mali nhận được nhiều lời khen khi sớm giành quyền đi tiếp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIFA.COM

Maliweb dự đoán, sau khi giành vé đi tiếp sớm, U.17 Mali nhiều khả năng sẽ có điều chỉnh phần lớn đội hình ở trận cuối gặp U.17 Việt Nam. Maliweb viết: “Trận gặp U.17 Việt Nam là cơ hội để ban huấn luyện xoay vòng đội hình, trao cơ hội cho một số cầu thủ nghỉ ngơi sau khi sử dụng cùng một bộ khung xuất phát trong hai trận đầu tiên. Nhưng nhìn chung, khoảng cách trình độ giữa các cầu thủ của chúng ta cũng không quá lớn”.

U.17 Mali có thể trao cơ hội cho những gương mặt mới

Trong khi đó, khi trả phỏng vấn độc quyền với trang Africafoot, ông Seybou Diarra - chuyên gia bóng đá châu Phi và là người sáng lập Học viện Diarra tại Cameroon, cho rằng: “Việc đứng nhất bảng sẽ giúp U.17 Mali có lợi thế hơn khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, ở lượt đấu cuối, U.17 Việt Nam không phải đối thủ có thể xem thường. Màn trình diễn của đội bóng Đông Nam Á trước U.17 New Zealand thật sự đáng nể, đặc biệt là khả năng kiên cường chiến đấu để giành trận hòa 3-3 sau khi liên tục bị dẫn bàn”.

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Ông Seybou Diarra nhận xét: "Đúng là Mali không thường xuyên đối đầu với những đội bóng như U.17 Việt Nam, nhưng chúng ta không nên đánh giá thấp đối thủ này. Họ chỉ thua Bỉ sát nút. Chúng ta cần chơi đúng lối chơi của mình và giữ vững sự tập trung".

U.17 Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ truyền thông Mali khi thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ở 2 trận đã qua ẢNH: VFF

Ông cũng dự đoán: “HLV Soumaila Coulibaly sẽ trao cơ hội đá chính cho những cầu thủ ít được thi đấu ở hai trận trước. Đây sẽ là dịp để các gương mặt mới chứng minh năng lực, qua đó cạnh tranh vị trí trong đội hình chính ở những vòng đấu tiếp theo”.

Ở chiều ngược lại, U.17 Việt Nam bước vào lượt trận cuối với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Sau thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ, các học trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên dấu ấn đáng nhớ khi hòa U.17 New Zealand 3-3. Hiện tại, U.17 Việt Nam có 1 điểm và xếp thứ 3 bảng G.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam).