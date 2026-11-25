CLB Công an Hà Nội ưu tiên nội binh

Hôm qua (24.11), CLB Công an Hà Nội đã tạo bất ngờ lớn khi quật ngã đội bóng đang dẫn đầu bảng sơ loại phía đông giải AFC Champions League Elite là Vissel Kobe (Nhật Bản). Không Đình Bắc, không Leo Artur, trên băng ghế dự bị chỉ có 18 cầu thủ, nhưng CLB Công an Hà Nội vẫn đủ sức khiến Vissel Kobe phải nhận trận thua đầu tiên tại Cúp C1 châu Á. Điều đáng nói là trước đó, họ còn thiếu rất nhiều cầu thủ trụ cột như Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, David Henen và Kevin Phạm Ba do chấn thương.

Điều đáng nể là trong trận gặp Vissel Kobe và trước đó là trận gặp Johor Darul Ta'zim của Malaysia ở Cúp C1 Đông Nam Á, đoàn quân của HLV Mano Polking dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng vẫn duy trì được việc chơi bóng ở một tiêu chuẩn rất cao. Trước một đối thủ được đánh giá vượt trội về mọi mặt, các cầu thủ của Công an Hà Nội vẫn bình tĩnh, tự tin cầm bóng và thoát pressing từ phần sân nhà, sau đó phối hợp để tạt bóng vào cho tiền đạo chủ lực Koko Perea hoặc Alan kết thúc.

Các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội tranh chấp sòng phẳng với các cầu thủ của Vissel Kobe (Nhật Bản) Ảnh: Minh Tú

Nhưng điều đáng quý nhất đó là HLV Polking vẫn ưu tiên sử dụng các cầu thủ nội làm nòng cốt tại các giải đấu quốc tế. Trong trận gặp Vissel Kobe, ông chỉ dùng 4 cầu thủ ngoại là Koko, Alan, Mauk và Sabater. Trên diễn đàn ASEAN Football, một độc giả đã bình luận: "Có tới 12 trong số 16 cầu thủ CLB Công an Hà Nội ra sân ở trận này là người Việt Nam. Họ luôn duy trì tỷ lệ cầu thủ nội đông đảo tại các giải đấu quốc tế".

Nên nhớ, cũng ở lượt đấu này, CLB Buriram của Thái Lan đã để thua đội Cảng Thượng Hải của Trung Quốc với tỷ số 1-3 dù tung toàn bộ 11 cầu thủ ngoại vào sân. Buriram nhập cuộc với thủ môn Neil Etheridge, các hậu vệ Uros Radakovic, Lucas Ahijado, Caju và Eduardo Mancha. Tuyến giữa gồm Kenneth Dougall, Reza Asadi, Goran Causic và Toni Moya, trong khi Sebas Moyano đá cặp tiền đạo với Bissoli. Trong số này, ngoại trừ Etheridge (Philippines), Dougall (Úc), Asadi (Iran) và Causic (Serbia), các cầu thủ còn lại chủ yếu đến từ Brazil và Tây Ban Nha.

Trước đó, ở Cúp C1 Đông Nam Á, CLB Công an TP.HCM cũng đã giành chiến thắng 1-0 trước đội ĐKVĐ giải đấu là Buriram United của Thái Lan. Ở trận này, đội bóng đại diện Việt Nam cũng chỉ dùng 4 cầu thủ ngoại trong khi Buriram dùng đến 7 cầu thủ ngoại, tức số lượng tối đa được phép sử dụng. Ở nửa cuối hiệp 2, HLV Arthur Diles rút ra gần hết số cầu thủ ngoại và chỉ còn giữ lại 1 cầu thủ, bên cạnh 10 cầu thủ nội trên sân.

Không còn là mơ ước xa vời

Việc các HLV, dù là HLV người nước ngoài như ông Polking và Arthur Diles, vẫn ưu tiên sử dụng tối đa cầu thủ nội ở CLB Công an Hà Nội hay CLB Công an TP.HCM tại các đấu trường quốc tế lẫn quốc nội đã giúp đội tuyển Việt Nam luôn có được lực lượng cầu thủ chất lượng, kể cả những cầu thủ trẻ. Đây là điều mà người hâm mộ các nước trong khu vực luôn ao ước khi các đội bóng của họ như Buriram hoặc Johor Darul Ta'zim vẫn chạy theo thành tích bằng cách loại hết cầu thủ nội và chỉ sử dụng ngoại binh.

Chiến thắng của các CLB Việt Nam trước các đội bóng Nhật Bản không còn là điều xa vời Ảnh: Minh Tú

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã từng mơ đến ngày bóng đá nước nhà sẽ chiến thắng những nền bóng đá hàng đầu châu lục tại những giải đấu cấp CLB. Hôm qua, CLB Công an Hà Nội đã biến giấc mơ đó thành hiện thực. Không chỉ vậy, nó còn mở ra một điều, chiến thắng trước một CLB Nhật Bản không còn là điều xa vời, mà đã trở thành thứ có thể nắm được trong tầm tay, nếu các CLB của Việt Nam tiếp tục được đầu tư đúng hướng.