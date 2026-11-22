Đội khách lép vế

Sau chiến thắng 1-0 trước Buriram United ở Shopee Cup 2026-2027, HLV Arthur Diles đã phải xoay tua đội hình để đảm bảo sức khỏe cho các học trò. Sự điều chỉnh đáng chú ý nhất là Olaha Mạnh Đức ngồi dự bị và CLB Công an TP.HCM phải vận hành theo cách khá mới mẻ. Các cầu thủ ở tuyến giữa là Đức Phú, Narvaez. 3 cầu thủ chơi sau tiền đạo cắm Tiến Linh là Phi Hoàng, Aldair và Quốc Cường.

Trọng Hoàng và các đồng đội chơi lấn lướt trong 45 phút đầu tiên ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM





Có lẽ vì vậy, CLB Công an TP.HCM thi đấu có phần lép vế trong hiệp 1. Họ chủ yếu chơi phòng ngự và không tạo được cơ hội đáng chú ý nào khi không triển khai được các pha phản công sở trường.

Bên kia chiến tuyến, CLB Hà Tĩnh có thế trận lấn lướt. Hàng loạt pha dứt điểm được thực hiện, nhưng Luiz Antonio hay Daniel Passira đều tỏ ra thiếu sắc sảo. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Kịch tính

Sang hiệp 2, HLV Diles buộc phải đưa OIaha Mạnh Đức vào sân nhằm cải thiện thế trận. CLB Công an TP.HCM gây được nhiều hơn sức ép về phía khung thành CLB Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người vươn lên dẫn trước. Phút 51, sau một nỗ lực đi bóng và tạt vào trong chuẩn xác của Charles Atshimene, Passira chọn vị trí hoàn hảo để đánh đầu tung lưới Lê Giang Patrik.

Olaha Mạnh Đức tiếp tục tỏa sáng ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Song, CLB Công an TP.HCM cũng không cần phải chờ đợi lâu để được ăn mừng. Từ một pha bóng lộn xộn, Olaha Mạnh Đức có mặt đúng chỗ, đệm bóng cận thành, gỡ hòa cho CLB Công an TP.HCM.

Những bàn thắng liên tiếp giúp trận đấu trở nên cởi mở, hấp dẫn hơn. 2 đội đều khát khao giành chiến thắng nên chơi ăn miếng, trả miếng. Cả HLV Phan Như Thuật và Diles cũng điều chỉnh nhân sự trên hàng công.

Tuy nhiên, chỉ có 1 đội ghi thêm bàn thắng. Phút 89, sau một tình huống chuyển trạng thái, Luiz Antonio tung cú sút quyết đoán trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB Hà Tĩnh. Đây là trận thua thứ 3 liên tiếp của CLB Công an TP.HCM ở V-League mùa giải này (trước đó thua CLB Đà Nẵng và CLB Công an Hà Nội).