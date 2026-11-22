Chiều 22.11, các nội dung chung kết môn thể hình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra tại nhà thi đấu Rạch Miễu (TP.HCM). Trên sàn đấu hạng cân đến 60 kg, lực sĩ kỳ cựu Phạm Văn Mách thi đấu đầy nỗ lực nhưng chỉ giành tấm HCB trước đối thủ đang đạt độ chín trong sự nghiệp là Phạm Văn Phước.

Bước vào tranh tài ở hạng cân đến 60 kg, huyền thoại thể hình Việt Nam - Phạm Văn Mách nhận được nhiều sự quan tâm từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Dù là VĐV kỳ cựu, lực sĩ sinh năm 1976 của đoàn An Giang vẫn duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt để giữ nền tảng thể lực và độ nét cơ bắp, qua đó luôn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu.

Phạm Văn Mách (bìa phải) vẫn giữ được thể hình đẹp dù đã bước qua tuổi 50 ẢNH: CMH

Ở vòng chung kết, các lực sĩ phải lần lượt trải qua 3 bài thi gồm: trình diễn tự chọn, 7 tư thế bắt buộc theo quy định và phần so đọ tự do. Trên sân khấu nhà thi đấu Rạch Miễu, "kiến càng" Phạm Văn Mách phát huy rõ điểm mạnh ở phần thân trên dày. Bên cạnh ưu thế hình thể, kinh nghiệm dày dạn giúp anh thể hiện khả năng trình diễn ấn tượng, thần thái tự tin trong từng động tác chuyển tư thế.

Dẫu vậy, Phạm Văn Mách đã lỡ hẹn với ngôi vị cao nhất khi xếp sau Phạm Văn Phước (TP.Đà Nẵng). Đang ở độ tuổi sung mãn, Phạm Văn Phước cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phong độ ổn định. Từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu khu vực, châu lục và thế giới, lực sĩ của đoàn Đà Nẵng chinh phục ban giám khảo nhờ sự cân đối của toàn bộ cơ thể, đặc biệt là độ sắc nét ở nhóm cơ bụng và đùi trước.

Phạm Văn Phước được đánh giá cao nhờ tỷ lệ hình thể cân đối ẢNH: CMH

Chung cuộc ở hạng cân đến 60 kg, Phạm Văn Phước giành HCV, Phạm Văn Mách nhận HCB, còn tấm HCĐ thuộc về Trần Anh Vũ (TP.Đồng Nai).

Chiều cùng ngày, ban tổ chức cũng tiến hành trao giải cho hai hạng cân nam khác là đến 55 kg và đến 65 kg với kết quả cụ thể như sau:

Hạng cân đến 55 kg:

HCV: Cao Văn Quân (TP.Hà Nội)

HCB: Hồ Công Hoài Long (đơn vị Công an nhân dân)

HCĐ: Trần Hoàng Minh (tỉnh Khánh Hòa)

Hạng cân đến 65 kg:

HCV: Phan Huỳnh Đức (tỉnh An Giang)

HCB: Nguyễn Viết Phú (tỉnh Cà Mau)

HCĐ: Nguyễn Thanh Dương (TP.HCM)