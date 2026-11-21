Phát biểu khai mạc đại hội, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ nhiệt liệt chào mừng các đoàn thể thao, các VĐV và đông đảo người hâm mộ; trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM phối hợp cùng Bộ VH-TT-DL, các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng phục vụ, tình nguyện viên... chung sức làm nên ngày hội lớn nhất của thể thao nước nhà.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 tại TP.HCM hôm nay ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp cả nước phấn khởi chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Một chiến thắng xứng đáng, một cái bắt tay trân trọng sau cuộc đấu, một cử chỉ nâng đỡ đối thủ khi vấp ngã... đều góp phần làm nên vẻ đẹp của thể thao và tinh thần cao thượng của con người Việt Nam", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ khí thế của đại hội hôm nay, sẽ ngày càng có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc; trên khắp mọi miền đất nước sẽ có thêm nhiều em nhỏ cùng hàng triệu người dân hào hứng, hăng hái tập luyện, cùng xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, cường tráng, năng động và phát triển.

Ông Lê Quốc Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục ưu tiên dành các nguồn lực, quỹ đất, mở rộng các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở cho mọi người; ngành thể thao tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không ngừng nâng cao thành tích, tuyển chọn, bồi dưỡng những VĐV xuất sắc nhất hướng tới các đấu trường châu lục và thế giới", Phó thủ tướng phát biểu.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hoành tráng tại công viên Bờ sông Sài Gòn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đại diện các VĐV đọc tuyên thệ tại lễ khai mạc đại hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ: "Được đón tiếp đại hội là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm của TP.HCM. Chúng tôi đã cùng BTC và các cơ quan, đơn vị nỗ lực chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi đấu, đón tiếp và bảo đảm an toàn. Với TP.HCM, thành công của đại hội không chỉ được đo bằng những tấm huy chương hay kỷ lục mới, mà còn bằng sự chu đáo trong tổ chức, tinh thần đoàn kết và những tình cảm tốt đẹp đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Chúng tôi mong rằng, bên cạnh những cuộc tranh tài sôi nổi, các đoàn thể thao và khách quý sẽ có dịp cảm nhận một TP.HCM hiện đại mà gần gũi, giàu khát vọng nhưng luôn chân thành, hiếu khách".