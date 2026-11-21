Đặc sắc lễ hội sông nước

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghệ thuật TP.HCM, Trưởng tiểu ban khai mạc đại hội, cho biết lễ khai mạc được xây dựng với mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa sông nước đặc trưng của Sài Gòn - TP.HCM. Đó cũng là lý do BTC chọn Công viên Bờ sông Sài Gòn và không gian mặt nước làm địa điểm tổ chức, tạo nên nét khác biệt cho kỳ đại hội lần này. Không gian mở bên dòng sông lịch sử, nơi giao thoa giữa những giá trị văn hóa truyền thống và diện mạo đô thị hiện đại, sẽ trở thành sân khấu đặc biệt để TP.HCM giới thiệu hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình và hội nhập. Điểm nhấn đáng chú ý của lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là nghi thức rước đuốc. Ngọn đuốc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khu di tích Bến Nhà Rồng, di chuyển trên sông Sài Gòn, qua các điểm đáng chú ý như cột cờ Thủ Ngữ, cầu đi bộ Thủ Thiêm, bến Bạch Đằng.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra hôm nay tại TP.HCM hứa hẹn rất đặc sắc ẢNH: XUÂN CƯỜNG

Không gian lễ hội cũng được mở rộng trên mặt nước với nhiều hoạt động trình diễn như đua thuyền rồng, mô tô nước, SUP, kayak, thuyền buồm. Sự kết hợp giữa các hoạt động thể thao dưới nước với chương trình nghệ thuật hứa hẹn tạo nên bầu không khí sôi động, đa màu sắc, lan tỏa nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam bộ.

Đó cũng là lý do mở đầu cho chương trình nghệ thuật của lễ khai mạc mang tên "Những dòng sông hội tụ". Hình tượng dòng sông trở thành mạch nguồn xuyên suốt, dẫn dắt khán giả trở về với hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của vùng đất phương nam. Sáu cảnh diễn gồm "Giọt nguồn", "Xuôi dòng", "Khí phách", "Hợp lưu", "Đô thị bên sông" và "Vươn khơi" tái hiện những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa, tinh thần khai phá và sức sống mãnh liệt của vùng đất này.

Sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới

Chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ và VĐV tham gia biểu diễn. Sau chương đầu "Những dòng sông hội tụ", chương hai với chủ đề "Vươn vai Phù Đổng" mở ra không gian nghệ thuật trẻ trung, sôi động, tràn đầy năng lượng. Lấy cảm hứng từ hình tượng Thánh Gióng - biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tinh thần quật cường dân tộc, chương trình khắc họa hình ảnh một thế hệ VN tự tin, bản lĩnh, sẵn sàng vươn tới những đỉnh cao mới. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ Thu Minh, Phương Vy, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách... cùng những màn trình diễn ca múa nhạc hiện đại hứa hẹn tạo không khí sôi động. Các tiết mục nghệ thuật truyền đi thông điệp xuyên suốt của ngày hội: hội tụ sức mạnh, kết nối những khát vọng và cùng hướng tới tương lai rạng rỡ của thể thao VN.

Màn diễu hành của 36 đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là một trong những nội dung quan trọng của lễ khai mạc. Theo đó, đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội cùng đại diện trọng tài sẽ tham gia diễu hành. Mỗi đoàn thể thao là một sắc màu, một câu chuyện về quá trình phát triển phong trào thể dục thể thao, về sự nỗ lực bền bỉ của các VĐV và những người làm công tác huấn luyện. Tất cả cùng gặp nhau tại đại hội trong tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và cạnh tranh lành mạnh. Lời tuyên thệ của đại diện VĐV, trọng tài tham dự đại hội sẽ khép lại phần lễ khai mạc.

Ngày hội lớn bắt đầu

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ 14.11 - 12.12, quy tụ 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Trưởng BTC đại hội, cho biết: "Việc tổ chức đại hội tại TP.HCM mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng vào năng lực, trách nhiệm của thành phố trong đăng cai, tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia. Với vị thế là đô thị lớn, năng động, hiện đại, có khả năng kết nối và hội nhập sâu rộng, thành phố có điều kiện phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM nói riêng và đất nước, con người VN nói chung đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế". Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương kỳ vọng Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là nơi tranh tài, đánh giá trình độ thể thao thành tích cao mà còn góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng mới cho thể thao VN.

Tính đến hôm qua, chủ nhà TP.HCM tạm dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương với 38 HCV, 16 HCB, 35 HCĐ; Hà Nội xếp nhì với 32 HCV, 28 HCB, 32 HCĐ; Công an Nhân dân xếp hạng ba với 23 HCV, 14 HCB, 22 HCĐ.