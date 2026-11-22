Rộn ràng

Trời chưa tối, các lối dẫn vào công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) và những tuyến đường ven sông đã kín người. Nhiều gia đình, nhóm bạn đến sớm để có chỗ nhìn thẳng về sân khấu, chờ xem các tiết mục biểu diễn và màn pháo hoa. Mỗi lần một đoàn thể thao đi qua, hai bên bờ sông lại rộ lên tiếng vỗ tay, cánh tay vẫy chào và hàng loạt điện thoại giơ cao ghi hình.

Chị Thanh Xuân (38 tuổi, TP.HCM) cho biết mấy ngày nay thành phố rộn ràng hẳn lên từ khi các đoàn kéo về dự đại hội. Nhìn từng đoàn diễu hành trong tiếng hò reo của người dân, chị liên tưởng đến "không khí A50, A80". Anh Bình Lê (42 tuổi) thì ấn tượng với quy mô và sự đầu tư cho đêm khai hội, mong đại hội để lại kỷ niệm đẹp với các đoàn và khán giả cả nước.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 chính thức bắt đầu ẢNH: ĐỘC LẬP

Sự náo nhiệt còn lan lên mạng xã hội. Tối 21.11, các cụm từ "Đại hội Thể thao toàn quốc", "Khai mạc Đại hội Thể thao" cùng nội dung về đoàn TP.HCM xuất hiện trong gợi ý tìm kiếm của một số nền tảng xã hội. Trên Threads, chủ đề đoàn thể thao TP.HCM tại lễ khai mạc vào mục thịnh hành, với 162.000 bài đăng được hiển thị.

Với chủ đề "Khát vọng vinh quang", lễ khai mạc dùng chính dòng sông, cầu Thủ Thiêm, cầu Ba Son và những tòa nhà biểu tượng của thành phố làm phông nền. Hơn 1.500 nghệ sĩ và VĐV tham gia 2 chương biểu diễn là "Những dòng sông hội tụ" và "Vươn vai Phù Đổng". Giữa sân khấu là ngọn đuốc vàng cao hàng chục mét xòe cánh hoa, còn hệ thống màn hình LED cỡ lớn tái hiện hành trình của VĐV từ sân chơi học đường đến đấu trường đỉnh cao.

Các VĐV cũng trực tiếp lên sân khấu biểu diễn. Những bài quyền vovinam dứt khoát đan xen với các vòng lượn tốc độ của patin và những màn nhào lộn trên không, khiến khán đài liên tục vang lên những tiếng reo hò.

Cao trào của đêm hội là màn rước đuốc trên sông Sài Gòn. Ngọn lửa xuất phát từ Bến Nhà Rồng, qua Cột cờ Thủ Ngữ, Bến Bạch Đằng rồi về lễ đài chính, do 21 VĐV tiêu biểu tiếp sức. Hộ tống ngọn đuốc là hơn 100 VĐV thể thao dưới nước cùng thuyền buồm, du thuyền, mô tô nước. Trên đầu họ, ván phản lực, flyboard và dù lượn tạo thêm sắc màu cho mặt sông.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 được kỳ vọng thành công rực rỡ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thành phố nghĩa tình

Khoảng 12.000 cán bộ, HLV và VĐV từ khắp cả nước được TP.HCM đón tiếp bằng cả sự nồng hậu lẫn những chính sách cụ thể. Trong gần 4.000 chỗ ngồi trên khán đài, thành phố dành gần 2.000 vé miễn phí cho người dân đăng ký xem trực tiếp. Khi 36 đoàn lần lượt tiến qua lễ đài, khán giả và VĐV như xích lại gần nhau hơn, đúng chất phóng khoáng, hiếu khách.

Suốt thời gian diễn ra đại hội, người mang thẻ đại hội được đi miễn phí tuyến metro số 1 và 17 tuyến xe buýt kết nối nơi lưu trú với các địa điểm thi đấu. Ngành du lịch thành phố cũng giảm giá dịch vụ lưu trú và thiết kế riêng các tour đường sông để các đoàn khám phá TP.HCM trong những ngày lưu lại.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là kỳ đầu tiên quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng 2 ngành công an và quân đội sau khi cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính. Các đoàn tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương, từ ngày 14.11 đến 12.12. Đây cũng là dịp để ngành thể thao đánh giá lực lượng các địa phương và chọn nhân tố mới cho các đội tuyển quốc gia hướng tới ASIAD, Olympic. Còn với TP.HCM, đêm 21.11 đã chứng minh thành phố đủ sức làm chủ nhà những sự kiện lớn hơn trong tương lai.