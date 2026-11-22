Watson Nguyễn khẳng định tài năng

Hôm nay tại CLB bơi - lặn Phú Thọ (TP.HCM) diễn ra ngày tranh tài đầu tiên của môn bơi với tâm điểm là sự xuất hiện của kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn trong màu áo đơn vị An Giang cùng màn tái xuất của Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội).

Kình ngư Việt kiều Mỹ Watson Nguyễn bùng nổ ngay từ vòng loại môn bơi Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: NVCC

Watson Nguyễn khẳng định tài năng của nhà đương kim vô địch Mỹ ở nội dung 50 m ếch khi về nhất vòng loại tại nội dung này ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thành tích mà kình ngư Việt kiều Mỹ này đạt được là 27 giây 16.

Thành tích trên của Watson Nguyễn phá kỷ lục quốc gia 27 giây 70 của Phạm Thanh Bảo lập năm 2024 đồng thời phá kỷ lục đại hội tồn tại 16 năm qua của cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt (kỷ lục cũ 28 giây 39). Đáng chú ý, thông số thành tích của Watson Nguyễn cũng vượt thành tích kỷ lục SEA Games là 27 giây 56.

Màn thể hiện của kình ngư Watson Nguyễn không quá bất ngờ bởi anh giành HCV nội dung 50m ếch tại giải bơi vô địch quốc gia Mỹ năm 2026 với thông số 26 giây 65. Nhiều khả năng ở chung kết diễn ra lúc 18 giờ hôm nay, kình ngư này còn cải thiện thành tích so với vòng loại.

Với sự góp mặt của Watson Nguyễn, Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long) sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh các nội dung bơi ếch nam gồm 50 m, 100 m và 200 m.

Trong khi đó ở vòng loại 200 m hỗn hợp nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp nhì sau Võ Thị Mỹ Tiên (Tây Ninh). 2 kình ngư này sẽ tranh chấp HCV ở chung kết diễn ra tối nay.



