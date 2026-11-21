Tham dự lễ khai mạc còn có bà Lâm Thị Phương Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Văn Phương - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Chính sách - Chiến lược T.Ư; ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, trưởng BTC Đại hội Thể thao toàn quốc 2026; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; đại diện lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo TP.HCM, 36 đoàn tranh tài ở đại hội cùng đông đảo người hâm mộ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (đi hàng đầu) cùng đại diện lãnh đạo T.Ư, lãnh đạo TP.HCM tham dự lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với chủ đề "Khát vọng Vinh quang", chương trình nghệ thuật lễ khai mạc được dàn dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc với tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên của thể thao Việt Nam. Chương trình quy tụ hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và VĐV tham gia biểu diễn, tạo sức hút lớn.

Hoành tráng sân khấu lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sáu cảnh diễn gồm: "Giọt nguồn", "Xuôi dòng", "Khí phách", "Hợp lưu", "Đô thị bên sông" và "Vươn khơi" khắc họa chiều sâu lịch sử, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết và sức sống mạnh mẽ của TP.HCM. Các cảnh diễn đã truyền tải thông điệp về sự hội tụ của các vùng miền, những giá trị văn hóa và tinh hoa thể thao từ mọi miền Tổ quốc, cùng chung một khát vọng xây dựng nền thể thao Việt Nam phát triển bền vững.

Nhiều tiết mục biểu diễn trên mặt nước hấp dẫn ẢNH: ĐỘC LẬP

Phần biểu diễn tiếp theo với chủ đề "Vươn vai Phù Đổng" tạo không khí trẻ trung, sôi động, hiện đại, lấy hình tượng Thánh Gióng làm biểu trưng cho sức mạnh, ý chí và khát vọng vươn lên của các thế hệ người Việt Nam . Qua đó gửi gắm thông điệp về hành trình trưởng thành của các VĐV, từ phong trào thể thao học đường, thể thao quần chúng đến môi trường thi đấu chuyên nghiệp, không ngừng chinh phục những đỉnh cao mới.

Ngọn lửa đại hội được rước trên sông Sài Gòn tạo dấu ấn đặc biệt ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm đặc sắc của chương trình biểu diễn tại lễ khai mạc là sự kết hợp giữa ca múa nhạc, nghệ thuật sân khấu với các màn trình diễn thể thao trên mặt nước và không gian ngoài trời. Các môn: jetski, flyboard, lướt ván phản lực, dù lượn, patin... được đưa vào chương trình, tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác, thể hiện sức trẻ, sự năng động và tinh thần chinh phục của thể thao Việt Nam.

Ngọn lửa thiêng chuẩn bị được thắp sáng, chính thức khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 ẢNH: ĐỘC LẬP

Điểm nhấn nổi bật và mang tính biểu tượng của lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc đại hội trên sông Sài Gòn. Đây là cách thức tổ chức mới, tạo dấu ấn riêng so với không gian tổ chức truyền thống tại các SVĐ, đồng thời kết nối những địa danh lịch sử với diện mạo đô thị hiện đại của TP.HCM.

Chủ nhà TP.HCM cùng 35 đoàn thể thao sẵn sàng tranh tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương thực hiện nghi thức thắp lửa đại hội ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Ngọn lửa truyền thống của đại hội được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh trong khu di tích Bến Nhà Rồng, di chuyển trên sông Sài Gòn, qua các điểm đáng chú ý như cột cờ Thủ Ngữ, cầu đi bộ Thủ Thiêm, bến Bạch Đằng trước khi tiến về khu vực sân khấu chính và thắp sáng trên đài lửa, đánh dấu thời khắc chính thức khai mạc ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Những hình ảnh ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026:















