CLB CAHN quật ngã đại diện Nhật Bản 3-1

Bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao, đội chủ nhà đã có một thế trận chặt chẽ và hiệu quả. Sau những nỗ lực ép sân, Stefan Mauk đã khai thông thế bế tắc cho CLB CAHN với bàn mở tỷ số ở phút 45, tạo lợi thế tâm lý lớn trước giờ nghỉ.

CLB CAHN (áo đỏ) đã chơi xuất sắc Ảnh: Nguyễn Dương Toàn

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Mano Polking tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công ấn tượng. Tiền đạo Perea tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 8 phút (phút 49 và 57), qua đó nhấn chìm mọi nỗ lực của đại diện đến từ J-League và ấn định thắng lợi 3-1 chung cuộc cho đại diện Việt Nam.

HLV Polking nói gì?

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Polking không giấu được sự tự hào và dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu của các học trò. Nhà cầm quân này đánh giá CLB CAHN đã có bước tiến rõ rệt trong khâu tổ chức lối chơi, đặc biệt là việc khắc phục điểm yếu mất tập trung ở nửa sau trận đấu.

Một trận đấu hấp dẫn Ảnh: Nguyễn Dương Toàn

"Ở vài trận vừa qua, chúng tôi thường chơi tốt trong hiệp một rồi chùng xuống ở hiệp hai. Nhưng hôm nay, các cầu thủ đã duy trì sự giao tiếp và hỗ trợ lẫn nhau rất tốt trong suốt 90 phút. Họ đã chơi với khả năng tốt nhất của mình. Là một HLV, tôi không biết phải làm thế nào để đội bóng có thể thi đấu hay hơn nữa", ông Polking chia sẻ.

HLV đội khách thua tâm phục khẩu phục

Dù vừa giành được thắng lợi mang tính lịch sử, chiến lược gia mang hai dòng máu Brazil - Đức vẫn giữ đôi chân của toàn đội trên mặt đất: "Trong bóng đá, những khoảnh khắc như thế này thật sự rất đáng giá, nhưng CLB CAHN không có nhiều thời gian để ăn mừng. Chúng tôi còn trận đấu quan trọng gặp Nam Định vào tối 27.11. Bây giờ, toàn đội cần lập tức hồi phục và chuẩn bị cho thử thách tiếp theo".

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Polking cũng xúc động tiết lộ cơ duyên đặc biệt với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Michael Skibbe của Vissel Kobe. Ông kể lại lần đầu biết đến vị chiến lược gia người Đức là vào năm 1998, thời điểm ông mới chuyển đến Đức sinh sống và thường xuyên theo dõi CLB Borussia Dortmund do chính ông Skibbe dẫn dắt.

"Khi ấy, tôi mới 22 tuổi, còn trẻ, giàu khát vọng và đam mê. Hôm nay, tôi đánh bại đội bóng của ông ấy, rồi được chính ông ấy bắt tay và dành lời khen ngợi. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt vời", thuyền trưởng của CLB CAHN bộc bạch.