Tình thế khó khăn

Sau 4 lượt trận, CLB CAHN chỉ có 4 điểm (thắng Shanghai Port 3-2, hòa Kyoto Sanga 0-0, thua Gamba Osaka 1-4 và Kashima Antlers 0-1), hiệu số -3, xếp thứ 11/16 đội (tốp 8 được đi tiếp). Trong khi đó, Vissel Kobe (Nhật Bản) là đội duy nhất toàn thắng cả 4 trận, có 12 điểm, hiệu số +5, đang dẫn đầu bảng. Chưa cần bàn về đẳng cấp, kinh nghiệm hay giá trị chuyển nhượng, vị trí trên bảng xếp hạng cũng cho thấy khoảng cách giữa 2 bên là rất lớn.

Cả HLV Polking (trái) và thủ môn Nguyễn Filip đều thoải mái, giữ tinh thần vững vàng ẢNH: CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Điều đáng nói hơn là khó khăn của CLB CAHN không chỉ đến từ đối thủ. Đội bóng ngành công an đã phải đá tới 15 trận ở 3 đấu trường kể từ đầu mùa (chưa tính Siêu cúp quốc gia), gần gấp đôi mật độ thi đấu của các CLB khác tại VN. Ông Polking từng thừa nhận một số cầu thủ không còn đảm bảo thể lực sau phút 70. Ở trận thua Johor Darul Ta'zim 1-3, CLB CAHN phải thi đấu thiếu hơn nửa đội hình, chỉ có 7 cầu thủ dự bị so với 12 của đối thủ. Đó là lý do chính khiến đại diện V-League nhận trận thua ngược cay đắng.

CLB CAHN thực sự rơi vào thế "gọng kìm": một bên là lực lượng hao hụt vì chấn thương và lịch thi đấu dày đặc, một bên là đối thủ mạnh nhất bảng đấu. Sau trận gặp Vissel Kobe, CAHN còn phải lần lượt làm khách trước Kashiwa Reysol, Beijing Guoan trên sân nhà, rồi khép lại vòng bảng bằng chuyến làm khách trước Johor Darul Ta'zim - nghĩa là không còn nhiều dư địa để chậm trễ trong cuộc đua giành vé vào nhóm 8 đội đi tiếp.

"Chúng tôi phải cố gắng hết sức"

Dù vậy, HLV Polking vẫn giữ thái độ lạc quan trước trận. Ông thừa nhận chấn thương liên miên đã bào mòn lực lượng CLB CAHN, nhưng tin các học trò vẫn có thể chơi tốt trước Vissel Kobe. "Chúng tôi đã không may mắn vì chấn thương, nhưng đội sẽ cố gắng chơi tốt vì Quang Hải và Leo Artur đã trở lại", ông chia sẻ. Nhà cầm quân người Brazil thừa nhận Vissel Kobe là đối thủ "rất mạnh" và trận đấu sẽ "rất khó khăn", nhưng khẳng định CAHN "phải cố gắng hết sức". Thủ môn Filip Nguyễn cũng chia sẻ thẳng thắn rằng toàn đội đang rất mệt vì phải thi đấu quá nhiều, cùng với đó là hàng loạt ca chấn thương.

Ở phía đối diện, HLV Michael Skibbe dành lời khen cho CLB CAHN, gọi đây là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, gồm các tuyển thủ VN lẫn ngoại binh tốt, đặc biệt nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ông so sánh CLB CAHN với CLB Nam Định - đối thủ ông từng đối đầu khi còn dẫn dắt Sanfrecce Hiroshima. Ông cũng đánh giá Vissel Kobe "không có áp lực" dù đang bất bại (tức áp lực về việc phải nối dài chuỗi bất bại), và "mọi trận đấu sân khách đều khó khăn". Khi được hỏi cầu thủ nào của CLB CAHN nguy hiểm nhất, ông Skibbe từ chối nêu tên cụ thể: "Cầu thủ nào của CLB CAHN cũng nguy hiểm", đồng thời nhấn mạnh Vissel Kobe cần tổ chức phòng ngự thật tốt để tránh thủng lưới.

Nhìn vào tương quan lực lượng, phong độ và cả vị trí trên bảng xếp hạng, Vissel Kobe rõ ràng đang ở thế trên so với CLB CAHN. Nhưng bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ, và với CLB CAHN, đây là thời điểm buộc phải chơi với 200% khả năng mới có thể nuôi hy vọng cải thiện vị trí, hướng đến mục tiêu lọt vào nhóm 8 đội đi tiếp tại AFC Champions League Elite mùa này.