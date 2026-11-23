Áp lực trên vai HLV Polking

CLB CAHN đang trải qua chuỗi ngày thi đấu liên tục, với mật độ dày đặc từ đầu giải. Thầy trò HLV Alexandre Polking đã chơi 15 trận ở ba đấu trường, chưa tính trận Siêu cúp quốc gia hồi đầu mùa. Với cường độ thi đấu nhiều gấp đôi các đội Việt Nam khác, ông Polking thừa nhận một số cầu thủ CAHN đã mệt mỏi.

"Một số cầu thủ không còn sung sức sau phút 70. Chúng tôi hiểu tình hình và phải tính toán kỹ lưỡng", HLV Polking chia sẻ với báo chí trước đây. Quan điểm này được ông Polking lặp lại ở cuộc họp báo trước trận gặp Vissel Kobe tại lượt trận thứ năm vòng bảng AFC Champions League Elite, diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày mai (24.11) trên sân Hàng Đẫy.

HLV Polking ẢNH: CLB CAHN

"CLB CAHN thiếu may mắn khi có nhiều ca chấn thương. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt trước Vissel Kobe khi các trụ cột như Quang Hải hay Leo Artur đã trở lại", ông Polking nói. Ở trận thua Johor Datuk Ta'zim, CLB CAHN vắng tới hơn nửa đội hình do chấn thương, dẫn tới thua ngược 1-3 trong hiệp 2. Trên băng ghế dự bị của ông Polking chỉ có 7 cầu thủ, còn Johor có 12.

Tại AFC Champions League Elite, CLB CAHN đang đứng hạng 11/16 đội. Nhà vô địch V-League thua Gamba Osaka (1-4) và Kashima Antlers (0-1) ở hai lượt đầu, nhưng đang chơi tốt dần lên khi đã thắng Cảng Thượng Hải (3-2) và hòa Kyoto Sanga (0-0). Với 4 điểm sau 4 trận đầu, thầy trò HLV Polking cần nỗ lực hơn ở 4 trận còn lại để hy vọng lọt vào tốp 8 (tương đương đoạt vé vào vòng sau). Các trận sân nhà còn lại của CAHN lần lượt diễn ra trước Vissel Kobe (lượt năm) và Bắc Kinh (lượt bảy), đan xen hai chuyến làm khách trước Kashiwa Reysol (lượt sáu) và Johor Datuk Ta'zim (lượt tám).

10 trận đấu trong 40 ngày tới là phép thử cực đại cho bản lĩnh của CLB CAHN. Trong lịch sử, chỉ có Hà Nội (mùa 2019) là đá với mật độ gần tương đương thầy trò Polking lúc này.

"CLB CAHN đang rất mệt mỏi vì thi đấu quá nhiều và có nhiều ca chấn thương", thủ môn Nguyễn Filip chia sẻ.

CLB CAHN (áo đỏ) phải ra sân liên tục ẢNH: MINH TÚ

Ông Polking tiếp lời: "Vissel Kobe rất mạnh, nên trận đấu ngày mai vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, CLB CAHN phải gắng hết sức".

Đối thủ thận trọng

Vissel Kobe đang dẫn đầu vòng bảng AFC Champions League Elite với 4 trận toàn thắng, giành 12 điểm trọn vẹn. Kobe là đội duy nhất giữ được mạch thắng từ đầu giải.

Dù vậy, HLV Michael Skibbe vẫn khiêm tốn: "CLB CAHN là đội bóng mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi biết họ có nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam, bên cạnh những ngoại binh giỏi. CLB CAHN cũng rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển từ phòng ngự sang tấn công. Đây chắc chắn là trận đấu đáng chờ đợi".

Nhà cầm quân người Đức từng đối đầu CLB Việt Nam, khi dẫn dắt Sanfrecce Hiroshima so tài Nam Định. Ông nhấn mạnh: "CLB CAHN là đội bóng mạnh, không khác gì Nam Định, đội bóng mà tôi từng đối đầu khi dẫn dắt Sanfrecce Hiroshima. Tôi hiểu rõ sức mạnh của các CLB Việt Nam, vì vậy Vissel Kobe phải thận trọng.

"Chúng tôi đã trải qua 4 trận không thắng nhưng tôi không cảm thấy áp lực. Tôi chỉ muốn toàn đội tập trung vào trận đấu ngày mai, thay vì bình luận về những vấn đề khác. Với chúng tôi, mọi trận đấu đều khó khăn. Bóng đá là như vậy, ngay cả khi để thủng lưới và thua ở phút cuối, chúng tôi cũng phải chấp nhận.

CAHN có nhiều cầu thủ chất lượng. Không có trận sân khách nào dễ dàng và chúng tôi phải duy trì sự tập trung cao nhất. Tôi không thể chỉ ra một cầu thủ cụ thể nào của CAHN cần quan tâm, bởi tất cả đều nguy hiểm. Vissel Kobe phải tổ chức phòng ngự tốt, cố gắng không để thủng lưới", HLV Skibbe nhấn mạnh.