CLB Nam Định bứt phá trên bảng xếp hạng V-League

Trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định đánh bại CLB Hải Phòng với tỷ số 2-1. Trong đó, đội khách phải thi đấu thiếu người do Nguyễn Hữu Thái Bảo nhận thẻ đỏ ở phút 20. Ghi bàn thắng cho CLB Nam Định là Caio Cesar (phút 42) và Trần Mạnh Quỳnh (phút 57).

CLB Nam Định (áo trắng) giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng V-League sau chiến thắng trước CLB Hải Phòng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Giành 3 điểm trọn vẹn trước CLB Hải Phòng giúp CLB Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, hơn 5 điểm so với 2 đội xếp phía sau là CLB SLNA và CLB Công an Hà Nội. Do SLNA đã đá lượt trận của mình tại vòng 8 nên chỉ CLB Công an Hà Nội có cơ hội thu ngắn cách biệt điểm số với CLB Nam Định.

Trên sân Bình Phước, CLB TP.Đồng Nai khởi đầu ấn tượng, có bàn thắng mở tỷ số trước CLB Hà Nội. Tuy nhiên đội bóng thủ đô san bằng tỷ số sau đó vươn lên giành chiến thắng 3-1. Iuval, Nguyễn Hai Long và Lê Xuân Tú là 3 cầu thủ ghi bàn thắng cho CLB Hà Nội trước đội TP.Đồng Nai.

CLB TP.Đồng Nai có bàn thắng mở tỷ số nhưng thua ngược CLB Hà Nội nên vẫn xếp ở cuối bảng xếp hạng ẢNH: CLB TP.ĐỒNG NAI

Kết quả trên khiến CLB TP.Đồng Nai chôn chân ở đáy bảng xếp hạng với 4 điểm, kém 2 đội xếp phía trên là HAGL và Thể Công Viettel 2 điểm. HAGL áp đáy, vị trí cũng cực kỳ nguy hiểm.

Trong khi đó CLB Hà Nội vươn lên xếp hạng 6 với 12 điểm.

Ngày mai diễn ra 2 cặp đấu tiếp theo của vòng 8 V-League giữa CLB Đà Nẵng (9 điểm, hạng 10) với CLB Ninh Bình (13 điểm, hạng 4), CLB Hà Tĩnh (11 điểm, hạng 7) với CLB Công an TP.HCM (10 điểm, hạng 9). Đây là cơ hội để các đội này cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng, trong đó nếu giành chiến thắng, CLB Ninh Bình sẽ vươn lên nhì bảng xếp hạng.

Xếp hạng vòng 8 V-League hôm nay (21.11):





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