Tại giải giao hữu U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vừa kết thúc ở phố núi Pleiku, Minh Tâm là cầu thủ nổi bật nhất khi anh ghi 3 bàn thắng cho U.23 VN. Ở giải đấu này, anh có lối chơi bóng thông minh, di chuyển không bóng nhạy bén và dứt điểm cực tốt. Niềm vui tỏa sáng trong màu áo U.23 VN giúp anh thêm tinh thần để trở lại đấu trường V-League. Cầu thủ trẻ này vẫn đang nỗ lực để tìm bàn thắng, góp phần giúp HAGL vươn lên.

Không chỉ trông chờ vào Minh Tâm mà niềm tin sau chiến thắng 2-1 trước CLB Hà Nội ở vòng 7 cũng là động lực giúp HAGL đặt mục tiêu có điểm ở trận này. Tuy nhiên, đây là điều không dễ cho HAGL bởi Thanh Hóa thường chơi rất hay trên sân nhà. Ngoài ra, tân HLV Kim Young-chul đang muốn chứng tỏ mình với CĐV xứ Thanh nên ông sẽ dốc hết tài nghệ để giúp Thanh Hóa chiến thắng. Vì thế, dù HAGL có phần khởi sắc, nhưng muốn có điểm ở trận đấu chiều nay, họ phải chơi thật hay.

Thể Công Viettel quyết cải thiện thành tích

Thể Công Viettel đang gặp khó khăn ở mùa bóng năm nay khi họ hiện đứng vị trí 13 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng TP.Đồng Nai 1 điểm. Vì thế, ở vòng 8 họ đề ra mục tiêu giành chiến thắng trước CLB SLNA để dần cải thiện thành tích, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Minh Tâm (trái, HAGL) quyết tâm tìm kiếm bàn thắng ở V-League mùa này ảnh: Minh Trần

HLV trưởng Guilherme Almeida là người được chờ đợi sẽ giúp Thể Công Viettel có lại niềm vui chiến thắng khi ông được tin tưởng giao nắm đội. Ở vòng trước, đội quân do ông dẫn dắt có trận hòa căng thẳng trước Thanh Hóa. Đây là trận hòa rất quý giá bởi giúp Thể Công Viettel chặn đứng chuỗi trận thất bại thời gian qua.

Đội trưởng Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội như Khuất Văn Khang, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Việt… đều thể hiện quyết tâm sớm giúp đội bóng của mình tìm lại ánh hào quang mùa giải vừa qua.

Đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm, nhưng chắc chắn đây sẽ là trận đấu rất khó khăn với ông Guilherme Almeida và các học trò, bởi SLNA đang khởi đầu mùa giải rất tốt. Đội bóng xứ Nghệ đang sở hữu chuỗi 7 trận bất bại ở mùa bóng này. Thành tích nói trên có sự góp công rất lớn của thủ môn Cao Văn Bình, người được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải giao hữu U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Bên cạnh đó, HLV Văn Sỹ Sơn (SLNA) cũng được xem là chiến lược gia tài năng khi phát huy hết khả năng của các học trò. Vì thế, dù Thể Công Viettel rất khát điểm, nhưng SLNA sẽ không dễ để đối thủ đạt được mục đích.



