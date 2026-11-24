CLB CAHN vươn lên dẫn trước xứng đáng

Cuộc đấu với Vissel Kobe (lượt trận thứ năm AFC Champions League Elite) là màn so tài khó khăn bậc nhất với CLB CAHN, khi học trò HLV Alexandre Polking phải đương đầu cựu vương Nhật Bản, cũng là đội duy nhất đến lúc này toàn thắng tại giải châu Á.

Đội khách (áo trắng) thua tại Hàng Đẫy Ảnh: NGUYỄN DƯƠNG TOÀN

CLB CAHN (áo đỏ) rất nỗ lực ẢNH: MINH TÚ

Đáng lo hơn, sân Hàng Đẫy đang không phải điểm tựa của CLB CAHN ở cuộc phiêu lưu tại sân chơi quốc tế. Văn Hậu cùng đồng đội thua Kashima Antlers (0-1), hòa Kyoto Sanga (0-0) và thua Johor Darul Ta'zim (1-3) ở ba trận gần nhất. Theo HLV Polking, CLB CAHN phải tìm cách thắng đối thủ, và thắng giới hạn của chính mình trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc.

Trước Vissel Kobe, CLB CAHN chọn cách chơi rình rập. Đại diện Việt Nam không đẩy cao đội hình tấn công ào ạt, mà đá cầm chừng chờ đợi sai lầm. Ngay phút thứ 9, Thành Long đã chọc khe chuẩn xác xé toang hàng thủ Vissel Kobe, mở đường cho Stefan Mauk băng xuống đối mặt. Hậu vệ Watanabe đã kéo người chịu phạt đền. Nhưng trên chấm 11 m, Alan Sebastiao, chân sút được ông Polking đặt nhiều kỳ vọng nhất, lại đá... thẳng ra ngoài.

Cú đá phạt đền hỏng ăn của Alan mở ra một chuỗi domino khó khăn cho CLB CAHN. Phút 16, Bryan Perea chọc khe cho Quang Vinh, nhưng ở thế đối mặt, Việt kiều Pháp lại đẩy bóng quá dài, bị thủ môn Arai bắt bài. Sau đó không lâu, thủ môn số một Nguyễn Filip phải rời sân bởi chấn thương, sau pha truy cản dũng cảm để ngăn đối thủ ra chân. Người gác đền trẻ Thành Vinh có màn ra mắt AFC Champions League Elite bất đắc dĩ ở phút 27, trong trận đấu vốn đầy rẫy áp lực.

Alan đá hỏng phạt đền, nhưng sau đó lập công với pha kiến tạo ẢNH: MINH TUS

Đáng khen cho CLB CAHN, khi đương kim vô địch V-League vẫn tràn lên kiểm soát và áp đặt thế trận. Song, Perea được đồng đội dọn cỗ dứt điểm tới hai lần nhưng đều không thành công.

Thế nhưng, nỗ lực bền bỉ đã giúp CLB CAHN gặt hái thành quả. Phút 45, Alan lập công chuộc tội với pha đi bóng thẳng vào trung lộ rồi chọc khe cho Mauk băng xuống. Tiền vệ người Úc đánh bại thủ môn Arai ở góc gần, mở tỷ số cho CAHN. Đây là bàn đầu tiên của thầy trò HLV Polking trên sân nhà tại AFC Champions League Elite.

Chiến thắng lịch sử

Rút kinh nghiệm từ những thất bại trước đây, CLB CAHN không còn lùi về bảo vệ lợi thế, mà tràn lên tấn công dồn dập.

Phút 49, Văn Đô tạt bóng như đặt cho Perea bật cao đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Arai chỉ cản được nhịp đầu, trước khi bất lực với pha băng vào dứt điểm cận thành dũng mãnh của ngoại binh CAHN.

CLB CAHN lấn lướt Vissel Kobe ẢNH: MINH TÚ

Hy vọng được thắp lại cho Vissel Kobe ở phút 53, khi thủ môn trẻ Thành Vinh chuyền bóng... thẳng vào chân ngoại binh Erik của đối thủ. Erik đã tận dụng món quà trời cho khi thoát xuống dứt điểm góc xa rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Dù vậy, CLB CAHN lập tức tái lập thế dẫn trước hai bàn, khi Perea thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội. Anh đã phá bẫy việt vị xuất sắc, rồi nhẹ nhàng hạ gục thủ thành Arai bằng pha đặt lòng nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 57.

CLB CAHN chơi bản lĩnh trong khoảng thời gian còn lại, bảo toàn thành công chiến thắng 3-1. Lần đầu tiên trong lịch sử, học trò ông Polking đánh bại một đội Nhật Bản tại sân chơi châu Á. Với 7 điểm sau 5 trận, CLB CAHN đã vươn lên hạng 10, bằng điểm đội xếp thứ 8 (chỉ kém hiệu số bàn thắng bại). Cánh cửa vòng 16 đội đã mở toang.