Các cầu thủ VN đang để lại những dấu ấn đậm nét tại VCK U.17 World Cup 2026. Trong đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực nổi lên như là nhân vật chính. Tiền vệ mang áo số 10 được ví như "nhạc trưởng" trong sơ đồ chiến thuật của HLV Cristiano Roland. Trên sân, vai trò của anh không chỉ gói gọn ở những con số bàn thắng hay kiến tạo. Điểm mạnh của cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội là nền tảng kỹ thuật khéo léo, khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và sự điềm tĩnh đáng nể mỗi khi bị đối phương vây ráp. Có thể nói, anh rất nhạy bén trong việc nhận diện và khai thác khoảng trống, rồi từ đó thực hiện những đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm hoặc tự đột phá để mở ra cơ hội tấn công.

Nguyễn Lực (phải) đã đóng góp 2 bàn thắng, 1 kiến tạo sau 2 trận cho U.17 VN tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Những phẩm chất ấy sớm giúp cầu thủ gốc Nghệ An lọt vào tầm ngắm của truyền thông và giới chuyên môn quốc tế. Đáp lại sự kỳ vọng đó, anh đã nhanh chóng chứng minh năng lực trên sân cỏ Qatar. Ở trận ra quân, cú đá phạt góc đưa bóng găm thẳng vào lưới U.17 Bỉ của Nguyễn Lực khiến báo chí Bỉ phải dùng từ "bàn thắng không tưởng" và khẳng định rằng "đây xứng đáng là ứng viên của danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu". Trước cuộc đối đầu với U.17 VN, HLV Martin Bullock của U.17 New Zealand cũng bày tỏ sự dè chừng đặc biệt dành cho Nguyễn Lực khi nhận định anh là nhân tố dẫn dắt lối chơi và có tính đột biến cao. Dẫu vậy, sự cảnh giác của đối thủ vẫn không thể ngăn anh tỏa sáng. Trong màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa U.17 VN và U.17 New Zealand (hòa 3-3) tối 23.11, chân sút xứ Nghệ tiếp tục in dấu giày trong 2 bàn thắng: cú sút phạt trực tiếp thành bàn đẹp mắt cùng pha bấm bóng tinh tế để kiến tạo cho Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống sút tung lưới đối phương.

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Với những người theo dõi sát sao bóng đá trẻ nước nhà, màn trình diễn thăng hoa tại World Cup của Nguyễn Lực không phải là một sự bùng nổ nhất thời. Vài năm qua, những pha chọc khe thông minh và các siêu phẩm sút phạt mang thương hiệu Nguyễn Lực ở nhiều giải trẻ đã xuất hiện với tần suất dày đặc. Trong năm 2026, dấu ấn của tiền vệ này trở nên đậm nét ở cấp độ đội tuyển trẻ. Anh ghi bàn quyết định giúp U.17 VN ngược dòng đánh bại U.17 Úc 2-1 ở bán kết giải U.17 Đông Nam Á 2026 trên hành trình lên ngôi vô địch và ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đến VCK U.17 châu Á 2026, anh sút phạt hiểm hóc để góp công lớn vào chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước U.17 UAE, đưa U.17 VN vượt qua vòng bảng, đồng thời giành tấm vé lịch sử dự U.17 World Cup.

Những gì Nguyễn Lực đang thể hiện tại Qatar mới chỉ là chương mở đầu cho một hành trình dài phía trước. Nếu tiếp tục giữ được ngọn lửa đam mê và phát triển đúng hướng, anh có thể sẽ cống hiến nhiều hơn nữa cho bóng đá VN trong tương lai.