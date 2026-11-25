U.17 Việt Nam lên hạng 7

Sáng 24.11, U.17 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba với 1 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 bàn (hiệu số -1). Đây là "bậc thang cuối cùng" trong nhóm 8 đội giành vé vớt vào vòng knock-out.

Thời điểm đó, vị trí của thầy trò HLV Cristiano Roland được xem là rất mong manh bởi 4 bảng đấu còn lại (I, J, K, L) chưa thi đấu lượt trận thứ hai. Nếu các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như U.17 Nhật Bản, U.17 Cameroon hay U.17 Tanzania giành kết quả thuận lợi, U.17 Việt Nam sẽ lập tức bật khỏi tốp 8.

Tuy nhiên, diễn biến trên sân cỏ Qatar từ tối đến khuya 24.11 (theo giờ Việt Nam) lại mang đến kịch bản có lợi cho đại diện Đông Nam Á. Ở bảng L, U.17 Nhật Bản nhận thất bại 0-1 trước U.17 Serbia. Trận thua thứ hai liên tiếp khiến đội bóng trẻ xứ sở hoa anh đào chưa có điểm số nào sau 2 trận (hiệu số -2) và rơi xuống hạng 11 trong nhóm các đội hạng ba.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội cần thắng U.17 Mali trong lượt trận cuối ẢNH: VFF

Tại bảng K, U.17 Cameroon để thua đậm U.17 Mexico 0-4 nên tụt xuống cuối bảng, nhường vị trí thứ ba bảng đấu cho U.17 Romania - đội cũng trắng tay sau 2 trận khi thua U.17 Venezuela 0-1 và đứng chót bảng xếp hạng các đội hạng ba (hạng 12).

Ở bảng I, U.17 Tanzania thất thủ 0-1 trước U.17 Brazil. Dù có cùng 1 điểm và hiệu số -1 như U.17 Việt Nam, đại diện châu Phi phải xếp ngay phía sau (hạng 8) do ghi ít bàn thắng hơn (2 bàn so với 5 bàn). Trong khi đó, tại bảng J, việc U.17 CH Dominica đánh bại U.17 Chile 2-1 để vươn lên nhóm đầu bảng đã đẩy U.17 Algeria (đội thắng U.17 Montenegro 2-1) xuống vị trí thứ ba với 3 điểm.

Nhờ chuỗi kết quả này, khi lượt trận thứ hai chính thức khép lại, U.17 Việt Nam từ hạng 8 lên đứng hạng 7. Đội bóng của HLV Roland lúc này xếp trên cả hai đại diện bóng đá trẻ châu Á là U.17 Trung Quốc (hạng 10, 1 điểm, hiệu số -5) và U.17 Nhật Bản (hạng 11, 0 điểm, hiệu số -2).

Phải thắng U.17 Mali để tự quyết

Dù đang góp mặt trong nhóm an toàn sau 2 lượt trận, nhưng thứ hạng hiện tại của U.17 Việt Nam thực chất vẫn rất bấp bênh. Khoảng cách giữa thầy trò HLV Cristiano Roland với nhóm 6 đội xếp trên đang là 2 điểm (1 điểm so với 3 điểm), trong khi phía sau có tới 5 đội bám sát với khoảng cách tối đa chỉ 1 điểm.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba sau 2 lượt trận vòng bảng ẢNH: CMH

Ở lượt trận hạ màn diễn ra trong hai ngày 25 và 26.11, bảng xếp hạng các đội hạng ba chắc chắn sẽ còn biến động mạnh. Khi bước vào trận đấu cuối cùng mang tính sinh tử, những đội đang xếp dưới như U.17 Uganda (gặp U.17 New Caledonia), U.17 Trung Quốc (gặp U.17 Fiji) hay U.17 Nhật Bản (gặp U.17 Honduras) đều có cơ hội lớn để giành trọn 3 điểm. Nếu các đối thủ này thắng trận, ngưỡng điểm tối thiểu để lọt vào tốp 8 đội hạng ba xuất sắc nhiều khả năng sẽ bị đẩy lên mức 3 hoặc 4 điểm.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu chỉ hòa hoặc thua ở lượt cuối, U.17 Việt Nam sẽ rất khó giữ được vị trí trong nhóm đi tiếp.

Muốn mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out mà không phải phụ thuộc vào kết quả ở các bảng đấu khác, thầy trò HLV Cristiano Roland cần hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước U.17 Mali ở lượt cuối bảng G lúc 20 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam). Khi có trong tay 4 điểm, U.17 Việt Nam không chỉ chắc suất trong nhóm hạng ba xuất sắc mà còn có cơ hội cạnh tranh trực tiếp ngôi nhì bảng G với U.17 Bỉ (đội đang có 3 điểm và gặp U.17 New Zealand cùng giờ).