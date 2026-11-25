Sau 2 lượt trận tại bảng G FIFA U.17 World Cup 2026, U.17 Mali đang chứng tỏ vì sao họ được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng đấu. Đại diện châu Phi lần lượt đánh bại U.17 New Zealand với tỷ số 3-0 và U.17 Bỉ với tỷ số 2-1, qua đó giành trọn 6 điểm và sớm có vé vào vòng 32 đội.

Không chỉ sở hữu ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ, U.17 Mali còn cho thấy khả năng áp đặt thế trận, duy trì sức ép với cường độ cao và đặc biệt nguy hiểm khi có khoảng trống để dứt điểm. Đây cũng là một trong những bài toán lớn mà HLV Cristiano Roland cần giải quyết trước cuộc đối đầu vào tối 26.11.

48 cú dứt điểm sau 2 trận, mối nguy hiểm đến từ nhiều vị trí

Những thống kê sau 2 lượt trận phần nào phản ánh sức mạnh tấn công của U.17 Mali. Trong chiến thắng 2-1 trước U.17 Bỉ, đại diện châu Phi kiểm soát bóng tới 60% và thực hiện 19 cú dứt điểm, trong khi đối thủ chỉ có 3 lần dứt điểm.

Trước đó, ở trận ra quân gặp U.17 New Zealand, U.17 Mali còn tạo ra sức ép lớn hơn với 29 cú sút. Như vậy, chỉ sau 2 trận đấu, đội bóng này đã thực hiện tổng cộng 48 lần dứt điểm, trung bình 24 cú sút mỗi trận và ghi được 5 bàn thắng.

Điều đáng lưu tâm không chỉ nằm ở số lượng các pha dứt điểm mà còn ở sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. U.17 Mali không nhất thiết phải đưa bóng vào sâu trong vòng cấm mới có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm.

Siêu phẩm sút xa tung lưới U.17 Bỉ của Jiggy Goita

Ở trận gặp U.17 Bỉ, tiền vệ Djigui Koita đã tạo nên bước ngoặt bằng cú sút xa đẹp mắt ở phút 18, đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Đến phút 67, Yaya Niang ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện châu Phi.

Khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm giúp U.17 Mali có thêm phương án xuyên phá những hàng phòng ngự được tổ chức với số đông cầu thủ. Ngay cả khi đối phương chủ động lùi sâu, đội bóng này vẫn có thể tạo ra nguy hiểm nếu các tiền vệ được trao đủ không gian và thời gian để xử lý bóng.

U.17 Mali sở hữu hỏa lực đáng gờm, HLV Cristiano Roland giải bài toán phòng ngự ra sao?

U.17 Việt Nam cần đặc biệt dè chừng Halidou Maiga

Một trong những nhân tố nổi bật nhất của U.17 Mali sau 2 lượt trận là tiền vệ mang áo số 14 Halidou Maiga. Cầu thủ này lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước U.17 New Zealand và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong cả 2 chiến thắng của đội nhà.

Khả năng di chuyển, xuất hiện ở những điểm nóng và tham gia dứt điểm từ tuyến giữa khiến Maiga trở thành một trong những mối đe dọa mà hàng phòng ngự U.17 Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm.

Halidou Maiga ghi bàn vào lưới U.17 New Zealand

Tuy nhiên, việc tập trung phong tỏa một cá nhân là chưa đủ để hạn chế sức mạnh tấn công của U.17 Mali. Trong số 5 bàn thắng của đội bóng này tại giải, ngoài cú đúp của Halidou Maiga, 3 bàn còn lại được ghi bởi 3 cầu thủ khác nhau là Makan Sacko, Djigui Koita và Yaya Niang.

Đáng chú ý, Makan Sacko là một hậu vệ nhưng cũng đã lập công trong trận thắng U.17 New Zealand. Điều này cho thấy khả năng ghi bàn của U.17 Mali không chỉ tập trung ở các cầu thủ trên hàng công mà còn đến từ những vị trí thường xuyên tham gia hỗ trợ tấn công ở tuyến dưới.

Maiga là cái tên mà hàng thủ U.17 Việt Nam cần nghiên cứu kỹ

Sức mạnh của đại diện châu Phi cũng không phải là điều quá bất ngờ. Trong lịch sử tham dự U.17 World Cup, Mali từng giành ngôi á quân năm 2015, đứng thứ 4 năm 2017 và giành hạng ba năm 2023. Những thành tích này cho thấy chất lượng đào tạo trẻ cũng như khả năng cạnh tranh của bóng đá Mali ở cấp độ thế giới.

Bài toán phòng ngự dành cho HLV Cristiano Roland

Sau 2 lượt trận, U.17 Việt Nam và U.17 Mali cùng ghi được 5 bàn thắng. Tuy nhiên, trong khi đại diện châu Phi mới để thủng lưới 1 lần, thầy trò HLV Cristiano Roland đã phải nhận 6 bàn thua.

Thất bại 2-3 trước U.17 Bỉ và trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand cho thấy U.17 Việt Nam có khả năng tổ chức tấn công và tận dụng cơ hội, nhưng sự ổn định của hệ thống phòng ngự vẫn là vấn đề cần cải thiện.

Nguyễn Lực và các đồng đội sẽ phải giải bài toán khó mang tên U.17 Mali ẢNH: VFF

Trước một đối thủ có tần suất dứt điểm cao như U.17 Mali, việc duy trì cự ly giữa các tuyến, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và chủ động áp sát những cầu thủ có khả năng sút xa sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nếu hàng phòng ngự lùi quá sâu trong khi các tiền vệ không kịp thời gây sức ép, U.17 Việt Nam có thể tạo điều kiện để đối phương liên tục thực hiện những cú sút từ tuyến hai. Ngược lại, việc dâng cao áp sát thiếu đồng bộ cũng có nguy cơ để lộ khoảng trống cho những cầu thủ giàu tốc độ của Mali khai thác.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng ngự, U.17 Việt Nam cũng cần mạnh dạn kiểm soát bóng, tổ chức những pha phản công và tận dụng các tình huống cố định để giảm sức ép lên phần sân nhà.

Một yếu tố đáng chú ý khác là U.17 Mali đã sớm giành quyền đi tiếp, trong khi U.17 Việt Nam mới có 1 điểm và đang đứng thứ 3 bảng G. Đại diện châu Phi có thể cân nhắc điều chỉnh nhân sự nhằm giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp, song thầy trò HLV Cristiano Roland không thể chủ quan trước bất kỳ phương án đội hình nào của đối thủ.

Theo thể thức FIFA U.17 World Cup 2026, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Mali sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam). Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có 4 điểm, qua đó mở rộng đáng kể cơ hội làm nên lịch sử trong lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi U.17 World Cup.