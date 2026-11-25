U.17 Việt Nam có thể thắng U.17 Mali

"U.17 Việt Nam đã trải qua hai trận đấu tại bảng G của U.17 World Cup 2026. Các cầu thủ trẻ Việt Nam để thua sát nút trước U.17 Bỉ với tỷ số 2-3, sau đó là trận hòa với New Zealand với tỷ số 3-3. Với kết quả này, U.17 Việt Nam hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng với 1 điểm và hiệu số -1 (ghi 5 bàn, để lọt lưới 6 bàn). Cơ hội đi tiếp vẫn còn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland, nếu họ có thể đánh bại U.17 Mali trong lượt trận cuối của vòng bảng vào ngày 26.11", CNN Indonesia nhận định.

U.17 Việt Nam có thể thắng U.17 Mali, theo CNN Indonesia Ảnh: VFF

Đây cũng là lần đầu tiên báo hàng đầu ở Indonesia đề cập đến đội tuyển U.17 Việt Nam đang thi đấu tại vòng chung kết U.17 World Cup 2026. CNN Indonesia cũng nhấn mạnh, việc đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn còn nắm quyền tự quyết cho cơ hội đi tiếp sau 2 trận vòng bảng là cả một nỗ lực rất lớn.

"U.17 Việt Nam sẵn sàng dốc toàn lực để giành vé vào vòng 32 đội tại U.17 World Cup. Họ sẽ chơi với tất cả khả năng của mình, nếu giành chiến thắng trước U.17 Mali, đại diện của bóng đá Đông Nam Á sẽ đi tiếp mà không phải lo nghĩ gì về các đối thủ cạnh tranh khác", CNN Indonesia cho biết thêm.

U.17 Mali sở hữu hỏa lực đáng gờm, HLV Cristiano Roland giải bài toán phòng ngự ra sao?

Trận quyết định của U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali, đội đã có vé vào vòng 32 đội và ngôi đầu bảng, diễn ra lúc 20 giờ ngày 26.11. Cùng ngày giờ là trận còn lại của bảng G giữa U.17 New Zealand gặp U.17 Bỉ.

Với vị trí hiện nay, ngay trước lượt đấu cuối ở vòng bảng, U.17 Việt Nam vẫn còn xếp thứ 7 trong tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để đi tiếp. U.17 World Cup 2026 có 48 đội, chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Vì vậy, sau 2 lượt trận vòng bảng, U.17 Việt Nam còn đến 2 khả năng đi tiếp, bao gồm tự quyết định cơ hội cho mình nếu thắng U.17 Mali. Hoặc hòa (giành được 2 điểm sau 3 trận), Việt Nam sẽ phải phụ thuộc vào các đối thủ khác trong cuộc tranh chấp tốp 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất đi tiếp. Trường hợp thua trận, khả năng mọi thứ sẽ sớm kết thúc với thầy trò HLV Roland ngay tại vòng bảng.

HLV Roland đặt niềm tin U.17 Việt Nam sẽ còn làm điều bất ngờ lớn hơn ở trận gặp U.17 Mali để giành vé đi tiếp Ảnh: VFF

U.17 Việt Nam xem trận gặp U.17 Mali như "chung kết World Cup".

CNN Indonesia đã dẫn các phát biểu của cầu thủ Đại Nhân và HLV Roland, với nhận định: "Trận đấu với U.17 Mali chẳng khác nào là một trận chung kết đối với các cầu thủ U.17 Việt Nam".

"Giờ đây, chúng tôi sẽ dồn hết tâm huyết để chuẩn bị cho trận đấu tới. Mali là một đối thủ rất mạnh, nhưng với chúng tôi, trận đấu này giống như một trận chung kết vậy", CNN Indonesia dẫn phát biểu của cầu thủ Lê Trọng Đại Nhân khi anh chia sẻ trên trang chủ FIFA ngày 24.11.

Tương tự, báo Indonesia này cũng đánh giá rất cao phát biểu của HLV Roland về các cầu thủ U.17 Việt Nam. HLV Roland chia sẻ: "Chúng tôi đang tiến đến trận đấu thứ ba và vẫn còn cơ hội giành quyền đi tiếp. Đối với chúng tôi, đây là một điều phi thường

Trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng, nhưng tôi biết các cầu thủ sẽ nỗ lực hết mình. Đây là thời điểm then chốt đối với họ - một cột mốc sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai".

Cũng theo CNN Indonesia: "U.17 Việt Nam nếu đánh bại U.17 Mali, có thể giành vị trí nhì bảng, với điều kiện U.17 Bỉ để thua sát nút trước New Zealand. Hơn nữa, U.17 Việt Nam vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 32 đội tại U.17 World Cup 2026, nếu vẫn duy trì vị trí trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất như hiện nay".