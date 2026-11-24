Highlight U.17 Ireland 2-0 U.17 Costa Rica: Chiến thắng quan trọng, thắp sáng hy vọng đi tiếp

U.17 Ireland bất ngờ đánh bại U.17 Costa Rica với tỷ số 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng I FIFA U.17 World Cup Qatar 2026 tối 24.11. Chiến thắng quan trọng giúp đại diện châu Âu có 3 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng đấu, trong khi U.17 Costa Rica đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm.