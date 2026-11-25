U.17 Mali sở hữu hỏa lực đáng gờm, HLV Cristiano Roland giải bài toán phòng ngự ra sao?

Không chỉ vượt trội về thể hình và thể lực, U.17 Mali còn gây ấn tượng với khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt là những pha dứt điểm từ tuyến hai. Trước đối thủ đã tung ra tới 48 cú sút sau 2 lượt trận tại FIFA U.17 World Cup Qatar 2026, hàng phòng ngự U.17 Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách lớn vào tối 26.11.