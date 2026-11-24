Sau trận hòa 3-3 trước U.17 New Zealand, tiền vệ Trung Ngọc Nguyễn Lực thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong lối chơi của U.17 Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tự tin trước cuộc đối đầu với U.17 Mali ở lượt trận cuối bảng G.

Trong cuộc chạm trán đại diện châu Đại Dương, U.17 Việt Nam 3 lần bị dẫn trước nhưng đều tìm được bàn gỡ để giành điểm số đầu tiên tại sân chơi U.17 World Cup. Tuy nhiên, theo Nguyễn Lực, toàn đội vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt là những sai lầm cá nhân dẫn đến các bàn thua đáng tiếc. Tiền vệ này xem đó là những bài học cần thiết để các cầu thủ trưởng thành hơn khi thi đấu ở đẳng cấp quốc tế.

HLV Cristiano Roland cũng nhắc nhở các học trò cần tự tin, mạnh dạn cầm bóng và triển khai tốt hơn những phương án phối hợp đã được tập luyện.

Nguyễn Lực tự tin đấu U.17 Mali, Minh Thủy thừa nhận chơi dưới sức

Đáng chú ý, sau 2 lượt trận tại World Cup, Nguyễn Lực cho rằng sự chênh lệch giữa U.17 Việt Nam và các đối thủ chủ yếu nằm ở yếu tố chiều cao, thể hình, thay vì năng lực chuyên môn.

“Thực ra, Việt Nam chỉ thua thiệt đối thủ về chiều cao, thể hình thôi. Điều em và toàn đội cần cải thiện lúc này là sự tự tin, mạnh dạn cầm bóng và triển khai lối chơi hơn”, Nguyễn Lực chia sẻ.

Đây cũng là những yếu tố U.17 Việt Nam cần phát huy trong cuộc đối đầu với U.17 Mali vào tối 26.11. Đại diện châu Phi đã thể hiện sức mạnh đáng gờm khi giành trọn 6 điểm sau 2 lượt trận, trong đó có chiến thắng 3-0 trước U.17 New Zealand.

Dù vậy, Nguyễn Lực khẳng định toàn đội sẽ cùng nhau phân tích đối thủ, tìm ra phương án phòng ngự và phản công phù hợp. Trận hòa trước New Zealand là nguồn động lực để các cầu thủ tiếp tục chiến đấu, nhưng mục tiêu mà thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến vẫn là giành chiến thắng trước U.17 Mali.

U.17 Việt Nam sẽ phải nỗ lực chiến thắng trước Mali để cạnh tranh tấm vé đi tiếp ẢNH: VFF

Minh Thủy tự nhận chơi dưới sức

Trong khi nhiều cầu thủ hài lòng với tinh thần thi đấu của U.17 Việt Nam trước New Zealand, tiền vệ Minh Thủy lại có những đánh giá khá khắt khe về màn trình diễn của bản thân.

Minh Thủy cho biết anh tự hào khi các đồng đội đã nỗ lực hết mình để tránh một thất bại. Tuy nhiên, xét về màn trình diễn cá nhân, tiền vệ này thừa nhận mình chưa chơi đúng khả năng và chưa có những đóng góp như kỳ vọng cho lối chơi chung.

“Riêng cá nhân em đã chơi dưới sức và chưa thể cống hiến hết mình cho đội”, Minh Thủy thẳng thắn chia sẻ.

Tiền vệ trẻ cũng tiết lộ một cuộc trao đổi đáng chú ý với HLV Cristiano Roland ngay trong trận đấu. Khi nhận thấy học trò có dấu hiệu xuống sức, nhà cầm quân người Brazil đã động viên Minh Thủy cố gắng thêm vài phút, tiếp tục thi đấu hết khả năng. Ông cũng cho biết ban huấn luyện sẽ có phương án thay người nếu tiền vệ này không còn đảm bảo thể lực.

Sự động viên từ HLV Roland và các đồng đội là nguồn khích lệ để Minh Thủy tiếp tục nỗ lực. Bên cạnh việc cải thiện thể trạng, tiền vệ này xác định bản thân cần tự tin hơn khi bước vào sân, mạnh dạn trong các tình huống xử lý bóng và đóng góp nhiều hơn vào lối chơi tập thể.