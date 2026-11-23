Để xác định biện pháp nào có tác động mạnh nhất trong kiểm soát huyết áp, các nhà khoa học đã tổng hợp 593 thử nghiệm và nghiên cứu về tăng huyết áp với khoảng 133.924 người tham gia. Công trình do các nhà nghiên cứu tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania, Penn State College of Medicine và Bệnh viện Washington DC Veterans Affairs (Mỹ) thực hiện, sau đó được đăng trên tạp chí y khoa Current Hypertension Reports.

Kết hợp chế độ ăn DASH, hạn chế calo và tập thể dục giúp hạ huyết áp mạnh nhất ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Nghiên cứu phát hiện gì?

Kết hợp chế độ ăn DASH (giàu rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo) với giảm muối giúp hạ 7,1 mmHg huyết áp tâm thu ở người bình thường và 11,5 mmHg ở người tăng huyết áp. Đây là biện pháp có tác động mạnh nhất, đặc biệt khi kết hợp tập luyện.

Phối hợp chế độ ăn DASH, hạn chế calo và tập thể dục giúp huyết áp giảm nhiều nhất, lên đến 16,1/9,9 mmHg, theo trang tin y khoa News Medical.

Chỉ giảm muối 3 g natri mỗi ngày giúp huyết áp giảm 4,3/2,1 mmHg. Trong khi đó, thay muối thông thường bằng muối giàu kali gồm 75% natri clorua (NaCl) và 25% kali clorua (KCl) giúp giảm 51% nguy cơ tăng huyết áp, hạ 3,3 mmHg huyết áp tâm thu và giảm 14% nguy cơ đột quỵ.

Tập thể dục thế nào khi không có tạ?

Tập thể dục và cà phê có ảnh hưởng ra sao?

Tập kháng lực, chẳng hạn tập tạ, ngồi xổm và hít đất, giúp huyết áp giảm 6,9/3,4 mmHg.

Tập đẳng trường giúp giảm 7,5/3,2 mmHg. Các bài tập dạng này gồm chống đẩy khuỷu tay, ngồi dựa lưng vào tường, giữ tư thế cầu mông hoặc đẩy, kéo một vật cố định như bức tường.

Các thử nghiệm cho thấy uống 2 - 3 tách cà phê chỉ làm huyết áp tăng tạm thời, tối đa 3 giờ, không gây tăng huyết áp kéo dài hay làm tăng nguy cơ tim mạch.

Hướng dẫn y tế khuyến nghị uống dưới 3 tách cà phê mỗi ngày, tương đương khoảng 300 mg caffeine. Người bị tăng huyết áp nặng, chưa kiểm soát, chỉ nên uống 1 tách mỗi ngày.

Ngoài ra, giảm 4 kg cân nặng giúp huyết áp giảm 4,5/3,2 mmHg; bổ sung kali giúp giảm 5,3/3,1 mmHg; giảm 50% lượng rượu bia giúp giảm 5,5/4,0 mmHg.