Caffeine có thể khiến huyết áp tăng tạm thời

Caffeine trong cà phê có tác dụng lợi tiểu nhẹ, đặc biệt ở người ít sử dụng thức uống chứa caffeine. Tuy nhiên, với người uống cà phê thường xuyên, cơ thể có thể thích nghi và nguy cơ mất nước đáng kể do cà phê thường không cao.

Sau một đêm ngủ dài, cơ thể không được bổ sung chất lỏng trong nhiều giờ. Vì vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bù nước.

Uống một cốc nước lọc trước khi uống cà phê giúp cơ thể bổ sung nước sau một đêm ngủ dài ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu lưu thông có thể giảm. Tim phải điều chỉnh hoạt động để duy trì tuần hoàn, trong khi nhịp tim và huyết áp có thể thay đổi tùy mức độ mất nước.

Tuy nhiên, không có đủ căn cứ để khẳng định uống cà phê trước nước lọc vào buổi sáng sẽ trực tiếp gây tăng huyết áp. Cà phê vẫn chứa nước và cũng góp phần bổ sung chất lỏng cho cơ thể.

Uống cà phê lúc bụng đói có thể gây khó chịu dạ dày

Cà phê có thể kích thích tiết axit dạ dày và ảnh hưởng đến hoạt động của cơ vòng thực quản dưới. Ở một số người, thức uống này làm xuất hiện hoặc khiến triệu chứng ợ nóng, trào ngược, khó tiêu trở nên rõ rệt hơn.

Đặc biệt, người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể nhạy cảm hơn với cà phê. Nếu thường xuyên bị khó chịu sau khi uống, nên giảm lượng cà phê hoặc điều chỉnh thời điểm sử dụng.

Uống cà phê khi bụng đói không nhất thiết gây hại cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, người dễ bị kích ứng đường tiêu hóa có thể thử uống cà phê sau bữa ăn nhẹ để hạn chế triệu chứng.

Cần lưu ý, cảm giác khó chịu, hồi hộp hoặc lo âu sau khi sử dụng caffeine có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp ở một số người.

Cà phê có thể làm huyết áp tăng trong thời gian ngắn

Caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, có thể làm co mạch và khiến huyết áp tăng tạm thời. Tác động này thường rõ hơn ở người ít uống cà phê hoặc nhạy cảm với caffeine.

Mức độ thay đổi huyết áp phụ thuộc vào lượng caffeine, thói quen sử dụng và đặc điểm sức khỏe của từng người.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Nutrients năm 2021 cũng đề cập đến mối liên quan giữa thói quen uống cà phê và huyết áp ở người cao tuổi. Tuy nhiên, do nghiên cứu chỉ thực hiện trên nhóm người từ 60 tuổi trở lên, không nên khái quát kết quả cho mọi độ tuổi hoặc xem đây là bằng chứng khẳng định cà phê gây tăng huyết áp lâu dài.

Nên uống nước trước khi thưởng thức cà phê

Uống một cốc nước lọc sau khi thức dậy là thói quen tốt, giúp bổ sung chất lỏng sau nhiều giờ ngủ. Nếu không thích nước lạnh, bạn có thể chọn nước ở nhiệt độ phòng hoặc nước ấm.

Ngoài ra, có thể bổ sung nước từ thực phẩm như trái cây, rau củ và súp. Tuy nhiên, nước lọc vẫn là lựa chọn đơn giản để duy trì lượng nước cần thiết cho cơ thể.

Người có tiền sử tăng huyết áp nên chú ý lượng caffeine tiêu thụ, tránh uống quá nhiều cà phê trong ngày. Nếu muốn đánh giá tác động của cà phê, có thể đo huyết áp trước và sau khi uống trong những điều kiện tương tự.

Đặc biệt, người bị tăng huyết áp chưa kiểm soát tốt, thường xuyên hồi hộp hoặc nhạy cảm với caffeine nên trao đổi với bác sĩ về lượng cà phê phù hợp.