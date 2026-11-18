Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát huyết áp, theo trang sức khỏe Health.

Những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe. Đặc biệt, một khoáng chất quen thuộc có thể giúp cơ thể kiểm soát huyết áp tốt hơn.

Bà May Bakir, bác sĩ tim mạch tại Mỹ, cho biết kali là chất dinh dưỡng hàng đầu giúp hạ huyết áp.

Chuối là một trong những thực phẩm giàu kali ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Vì sao kali giúp hạ huyết áp?

Nhiều nghiên cứu cho thấy kali có khả năng giúp giảm huyết áp. Việc tăng lượng kali trong chế độ ăn có thể giúp giảm khoảng 6 mmHg huyết áp tâm thu và 4 mmHg huyết áp tâm trương.

Theo hướng dẫn năm 2025 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Trường cao đẳng Tim mạch Mỹ, tăng kali từ thực phẩm là một biện pháp hữu ích để kiểm soát huyết áp.

Bác sĩ Bakir giải thích, kali giúp thận đào thải natri tốt hơn. Khoáng chất này còn hỗ trợ mạch máu thư giãn. Trong khi đó, natri có thể khiến huyết áp tăng nếu cơ thể tiêu thụ quá nhiều.

Cách bổ sung kali để kiểm soát huyết áp

Ăn đủ thực phẩm giàu kali. Phụ nữ nên bổ sung khoảng 2.600 mg kali mỗi ngày, còn nam giới cần khoảng 3.400 mg. Người bị tăng huyết áp có thể cần khoảng 3.500 đến 5.000 mg mỗi ngày.

Các thực phẩm giàu kali gồm khoai tây, bông cải xanh, cà chua, chuối, cam và sữa. Bác sĩ Bakir khuyên nên ưu tiên nguồn kali tự nhiên từ thực phẩm thay vì vội dùng viên uống bổ sung.

Giảm lượng muối trong bữa ăn. Tăng kali kết hợp giảm natri có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn. Song, Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị lượng natri tối ưu không vượt quá 1.500 mg mỗi ngày.

Tham khảo chế độ ăn DASH. DASH là chế độ ăn giúp phòng ngừa và kiểm soát huyết áp cao. Chế độ này khuyến khích ăn trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và sữa ít béo. Đây đều là những nhóm thực phẩm có thể cung cấp nhiều kali. Đồng thời, DASH cũng giúp hạn chế lượng natri trong bữa ăn hằng ngày.

Không nên bổ sung quá nhiều kali

Người suy giảm chức năng thận hoặc đang dùng thuốc ức chế men chuyển ACE, thuốc lợi tiểu giữ kali cần thận trọng. Thận yếu có thể khiến cơ thể khó đào thải kali dư thừa, dẫn đến tăng kali máu nguy hiểm.

Bác sĩ Bakir lưu ý, viên uống bổ sung kali và muối thay thế có chứa kali là những nguyên nhân phổ biến khiến cơ thể nạp quá nhiều khoáng chất này. Vì vậy, người có bệnh thận hoặc đang điều trị huyết áp nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.