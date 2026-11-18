Theo ông Charles Hong, bác sĩ tim mạch thuộc Trường Y, Đại học bang Michigan (Mỹ), áp lực mạch có thể cung cấp thêm thông tin về tình trạng mạch máu.

Áp lực mạch tăng cao thường liên quan đến tình trạng động mạch kém đàn hồi, xơ cứng. Đây cũng là yếu tố nguy cơ của bệnh tim và đột quỵ, có thể gặp trong các tình trạng như xơ vữa động mạch.

Áp lực mạch được tính bằng hiệu số giữa huyết áp tâm thu (chỉ số trên) và huyết áp tâm trương (chỉ số dưới) ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Áp lực mạch là gì?

Áp lực mạch được tính bằng hiệu số giữa huyết áp tâm thu (chỉ số trên) và huyết áp tâm trương (chỉ số dưới).

Ví dụ, người có huyết áp 120/80 mmHg sẽ có áp lực mạch là 40 mmHg. Chỉ số này thường tăng theo tuổi tác do huyết áp tâm thu có xu hướng tăng, trong khi huyết áp tâm trương giảm.

Theo nghiên cứu Framingham Heart Study - một nghiên cứu có uy tín về sức khỏe tim mạch (Mỹ) - cứ mỗi 10 mmHg áp lực mạch tăng thêm, nguy cơ mắc bệnh động mạch vành tăng 23%.

Theo Phòng khám Mayo (Mỹ), áp lực mạch trên 60 mmHg có thể là yếu tố nguy cơ của bệnh tim, đặc biệt ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, cần đánh giá chỉ số này cùng với tuổi tác, huyết áp và tình trạng sức khỏe tổng thể, không nên dựa vào một lần đo để tự kết luận mắc bệnh.

Áp lực mạch cao có liên quan đến sa sút trí tuệ

Áp lực mạch cao được coi là yếu tố nguy cơ gây suy giảm nhận thức, độc lập với huyết áp cao - vốn cũng có liên quan đến tình trạng suy giảm nhận thức.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Hypertension, áp lực mạch cao có thể làm chậm tốc độ xử lý thông tin của não do gây tổn thương chất trắng trong não.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Neurology cũng ghi nhận mối liên hệ giữa áp lực mạch cao và nguy cơ tử vong liên quan đến sa sút trí tuệ ở một số người.

Bà Laura Raffield, Phó giáo sư di truyền học tại Trường Y thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ), cho biết bà bất ngờ khi áp lực mạch - một chỉ số chưa được nghiên cứu nhiều - lại cho thấy mối liên hệ đáng chú ý với nguy cơ tử vong liên quan đến sa sút trí tuệ.

Chế độ ăn DASH ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ; đồng thời hạn chế muối, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Làm gì để kiểm soát áp lực mạch?

Theo bác sĩ Steven Nissen, chuyên gia tim mạch hơn 35 năm kinh nghiệm, Phòng khám Cleveland (Mỹ), kiểm soát huyết áp có thể giúp giảm áp lực mạch. Vì vậy, người dân nên đo huyết áp đúng cách, theo dõi định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị nếu được chẩn đoán tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, chế độ ăn DASH được khuyến nghị để hỗ trợ kiểm soát huyết áp: Ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu chất xơ; đồng thời hạn chế muối, chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch cũng góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Các chuyên gia nhấn mạnh, áp lực mạch là một chỉ số đáng lưu ý bên cạnh huyết áp, nhưng không thể dùng riêng lẻ để chẩn đoán bệnh tim hay đánh giá nguy cơ sa sút trí tuệ. Người dân nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá toàn diện, nhất là khi chỉ số huyết áp thường xuyên bất thường, theo NBC News.