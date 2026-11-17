Dưới đây là các thực phẩm chuyên gia khuyên người đang uống thuốc điều trị tăng huyết áp nên thận trọng khi dùng, theo Health.

Khi đang dùng thuốc tăng huyết áp, có một số thực phẩm người bệnh nên thận trọng, hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng hoặc cắt giảm ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bưởi chùm

Bác sĩ Jacqueline Dowe, chuyên gia tim mạch tại Viện Tim mạch và Mạch máu Orlando Health (Mỹ), cho biết một số loại nước ép trái cây, chẳng hạn như nước ép bưởi chùm và nước cam, có thể làm giảm khả năng hấp thu thuốc chẹn beta - một trong những nhóm thuốc dùng để điều trị cao huyết áp - khiến thuốc hoạt động kém hiệu quả hơn.

Bưởi chùm có thể ức chế hoạt động của enzyme CYP3A4 tại ruột - enzyme tham gia phân giải nhiều loại thuốc. Khi quá trình này bị ức chế, một số thuốc có thể đi vào máu với lượng nhiều hơn, làm tăng nồng độ thuốc và nguy cơ gặp tác dụng phụ.

Phô mai ủ lâu năm

Phô mai ủ lâu năm chứa tyramine - chất có thể khiến huyết áp tăng đột ngột khi dùng cùng thuốc ức chế monoamine oxidase (MAOI), một nhóm thuốc chống trầm cảm.

Ngoài phô mai ủ lâu năm, tyramine còn có trong một số thực phẩm như rau củ lên men (chẳng hạn dưa cải muối), thịt hun khói (thịt xông khói, xúc xích salami, giăm bông) và một số đồ uống có cồn.

Bác sĩ Leonard Pianko, chuyên gia tim mạch tại Trung tâm Tim mạch Aventura ở Florida, cho hay: "MAOI có thể tương tác với phô mai ủ lâu năm và gây tăng huyết áp đột ngột. Tuy nhiên, người chỉ sử dụng các loại thuốc điều trị tăng huyết áp thông thường không nhất thiết phải kiêng thực phẩm này".

Thực phẩm giàu kali

Bác sĩ Dowe khuyến cáo nếu đang sử dụng thuốc có thể làm tăng nồng độ kali trong máu, chẳng hạn thuốc lợi tiểu giữ kali (như spironolactone) hoặc thuốc ức chế men chuyển ACE (như lisinopril, enalapril, fosinopril và captopril), cần thận trọng với thực phẩm giàu kali, đặc biệt khi đã được xác định có nồng độ kali máu cao.

Chuối, bơ, khoai lang, bí đỏ, cà chua... là các thực phẩm giàu kali ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ngược lại, một số thuốc lợi tiểu, chẳng hạn thuốc lợi tiểu quai và nhóm thiazide, có thể làm tăng đào thải kali qua nước tiểu, dẫn đến hạ kali máu.

Vì vậy, người bệnh không nên tự ý cắt giảm hoặc tăng cường thực phẩm giàu kali. Việc điều chỉnh chế độ ăn cần căn cứ vào loại thuốc đang sử dụng, chức năng thận và kết quả xét nghiệm máu theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thực phẩm chứa nhiều muối

Bác sĩ Pianko cho biết: Ăn thực phẩm chứa nhiều muối có thể làm giảm hiệu quả của một số loại thuốc như thuốc lợi tiểu và thuốc chẹn beta - thường được sử dụng để hạ huyết áp. Muối còn có thể khiến thận giữ lại nhiều nước hơn, làm tăng lượng dịch trong cơ thể và từ đó khiến huyết áp tăng.

Muối thường có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn như thức ăn nhanh, đồ ăn đông lạnh, các loại nước sốt, gia vị và đồ ăn vặt mặn.

Người bệnh nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, chú ý hàm lượng natri trong mỗi khẩu phần và ưu tiên các sản phẩm có hàm lượng natri thấp. Đồng thời, nên hạn chế thêm muối hoặc các loại gia vị mặn khi chế biến thức ăn.

Cam thảo

Cam thảo là một loại rễ cây có vị ngọt tự nhiên, thường được sử dụng trong bánh kẹo và các bài thuốc thảo dược.

Cam thảo có thể khiến cơ thể giữ lại nhiều natri và nước hơn, đồng thời làm tăng đào thải kali. Điều này có thể làm giảm hiệu quả của thuốc lợi tiểu và thuốc ức chế men chuyển ACE.

Hệ quả là huyết áp có thể tăng, đồng thời làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim. Trong những trường hợp nghiêm trọng, tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề tim mạch nguy hiểm.

Do đó, người bệnh tăng huyết áp nên trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm chứa cam thảo, nhất là khi dùng thường xuyên hoặc kéo dài.