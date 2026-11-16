Đang uống thuốc huyết áp: Cần lưu ý gì để tránh tổn thương thận?

Hai nhóm thuốc người tăng huyết áp cần "dè chừng"

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Việt, Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.HCM), cho biết người cao tuổi đang điều trị tăng huyết áp cần đặc biệt lưu ý khi tự mua thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc thuốc cảm cúm, nhất là 2 nhóm sau:

Khi xuất hiện các vấn đề sức khỏe khác như đau nhức xương khớp, cảm ho, sổ mũi… người đang dùng thuốc điều trị tăng huyết áp không nên tự ý mua thuốc uống mà cần hỏi ý kiến bác sĩ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Thuốc kháng viêm không steroid (NSAIDs): Như ibuprofen, diclofenac, naproxen, celecoxib. Các thuốc này có thể gây giữ muối, giữ nước, làm tăng huyết áp, giảm tác dụng của một số thuốc hạ áp và tăng nguy cơ tổn thương thận.

Thuốc trị nghẹt mũi có tác dụng co mạch, thường gặp trong các thuốc cảm cúm phối hợp: Như pseudoephedrine, phenylephrine - có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim, đặc biệt không phù hợp với người chưa kiểm soát tốt huyết áp.

"Khi bị đau nhức, sốt, người bệnh có thể được tư vấn lựa chọn paracetamol với liều phù hợp, dùng trong thời gian ngắn. Với đau khớp, có thể cân nhắc diclofenac dạng gel bôi tại chỗ, ít ảnh hưởng toàn thân hơn dạng uống. Khi cảm cúm, nghẹt mũi, có thể ưu tiên nước muối sinh lý xịt mũi và thuốc giảm triệu chứng đơn thành phần", bác sĩ Việt nói.

Không nên tự bổ sung canxi, vitamin D và omega-3

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Yên, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết vitamin D, canxi và omega-3 đều có lợi cho sức khỏe khi dùng đúng người, đúng liều. Tuy nhiên, uống nhiều hơn không có nghĩa là khỏe hơn và bổ sung quá mức có thể gây hại.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Yên đang thăm khám cho người bệnh ẢNH: NHƯ QUYÊN

"Các chất này chỉ thật sự cần khi cơ thể thiếu. Nhiều người mua viên bổ sung chỉ vì nghe quảng cáo hoặc thấy người khác uống, trong khi chế độ ăn đã đủ chất. Khi đó, tiền bỏ ra không mang lại nhiều lợi ích, mà còn có thể tăng nguy cơ tác dụng phụ", bác sĩ Yên nói.

Một nghiên cứu lớn trên người từ trung niên trở lên cho thấy uống vitamin D đều đặn không giúp giảm rõ rệt nguy cơ đau tim hay đột quỵ. Vì vậy trước khi dùng, hãy hỏi bác sĩ xem bạn có thật sự thiếu chất này không, đừng uống chỉ với mục đích "phòng bệnh tim mạch".

Đáng chú ý, người đang uống thuốc lợi tiểu nhóm thiazide hoặc thiazide-like (như hydrochlorothiazide, chlorthalidone, indapamide) không nên tự ý uống thêm canxi khi chưa có chỉ định từ bác sĩ. Thuốc làm thận giữ lại canxi, khiến canxi trong máu dễ tăng cao, gây mệt, chán ăn, buồn nôn, khát nước; về lâu dài có thể ảnh hưởng đến thận và nhịp tim.

Với omega-3, bác sĩ Yên lưu ý chỉ dạng EPA tinh khiết liều cao, thường dùng theo chỉ định bác sĩ, mới có bằng chứng giảm biến cố tim mạch ở một số người. Tuy nhiên, dùng omega-3 liều cao có thể làm tăng nguy cơ rung nhĩ và chảy máu. Vì vậy, người đang dùng thuốc chống đông hoặc aspirin cần thông báo với bác sĩ trước khi bổ sung.

"Nếu muốn bổ sung omega-3, nên mang nhãn hoặc ảnh chụp sản phẩm đến bác sĩ để được tư vấn loại phù hợp, đánh giá sự cần thiết và nguy cơ tương tác với thuốc huyết áp đang sử dụng", bác sĩ Yên nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bác sĩ Trọng Việt cho biết thêm, một số thảo dược như cam thảo, nhân sâm có thể làm tăng huyết áp; trong khi đó, các sản phẩm như St. John's wort (cây Ban Âu) có thể làm giảm hiệu quả của thuốc hạ áp. Vì vậy, người mắc tăng huyết áp cần thận trọng với vitamin, thực phẩm chức năng và các sản phẩm thảo dược, không nên tự ý bổ sung liều cao hoặc phối hợp nhiều sản phẩm cùng lúc.