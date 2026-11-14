Chảy máu cam khó cầm, có liên quan huyết áp cao?

Bác sĩ tim mạch Angela Ryan Lee, đang làm việc tại Mỹ, giải thích mối liên hệ giữa chảy máu cam và huyết áp cao, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Khoa học nói gì?

Nhiều nghiên cứu gần đây chứng minh tăng huyết áp liên hệ trực tiếp với chảy máu cam. Nghiên cứu năm 2020 của Hàn Quốc cho thấy người huyết áp cao có nguy cơ chảy máu cam cao gấp 1,47 lần và nhập viện nhiều hơn.

Hãy kiểm tra huyết áp nếu thường xuyên chảy máu cam ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Tăng huyết áp kéo dài có thể làm tổn thương thành mạch máu, khiến tình trạng chảy máu cam trở nên nghiêm trọng và khó cầm hơn. Các nghiên cứu công bố năm 2019 và 2020 ghi nhận người bị tăng huyết áp có nguy cơ chảy máu cam nặng hơn, đồng thời thường cần can thiệp y tế.

Đáng chú ý, mối liên hệ này có thể diễn ra theo cả hai chiều: tăng huyết áp có thể khiến tình trạng chảy máu cam khó kiểm soát hơn, trong khi căng thẳng và lo lắng khi chảy máu cũng có thể làm huyết áp tăng tạm thời.

Vì vậy, chảy máu cam không đồng nghĩa với tăng huyết áp. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, kéo dài, tái phát hoặc khó cầm, người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân. Những người có yếu tố nguy cơ tim mạch cũng nên kiểm tra huyết áp và trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Những dấu hiệu cảnh báo nên kiểm tra huyết áp

Hãy kiểm tra huyết áp nếu thường xuyên chảy máu cam, gia đình có tiền sử huyết áp cao, thừa cân, tiểu đường, hút thuốc, mỡ máu cao, ít vận động.

Mặc dù chảy máu cam thông thường thường ít nghiêm trọng, nhưng có một trường hợp mà chảy máu cam liên quan đến huyết áp cao: Đó là cơn tăng huyết áp khẩn cấp.

Tình trạng này xảy ra khi huyết áp tăng nhanh đến mức cao nguy hiểm. Khi đó, chảy máu cam có thể kèm theo các triệu chứng như: Đau đầu dữ dội, khó thở, đau ngực, nhìn mờ, lú lẫn, lo âu nghiêm trọng.

Nếu chảy máu cam nghiêm trọng kèm theo các triệu chứng kể trên, hãy đến bệnh viện khám ngay lập tức. Điều trị kịp thời là vô cùng quan trọng để giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim và các biến chứng đe dọa tính mạng khác.

Cách nhận biết và phân biệt

Chảy máu cam thông thường: Máu thường tự cầm sau một thời gian ngắn, không kèm các triệu chứng bất thường hoặc dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm.

Chảy máu cam kèm tình trạng tăng huyết áp nghiêm trọng: Huyết áp từ 180/120 mmHg trở lên, kèm các triệu chứng như đau đầu dữ dội, tức ngực, khó thở, chóng mặt, lú lẫn hoặc nhìn mờ. Tình trạng chảy máu cam có thể nặng, kéo dài và khó cầm, theo trang tin y tế Medical Associates of North Texas.