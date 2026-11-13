Vì sao thận yếu sẽ làm tăng rủi ro đau tim và đột quỵ?

Đáng chú ý, người mắc bệnh thận mạn có nguy cơ cao mắc bệnh động mạch vành, đau tim, đột quỵ và suy tim hơn so với người bình thường. Nguyên nhân không chỉ do huyết áp cao và tiểu đường thường đi kèm bệnh thận mà còn do nhiều yếu tố khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Suy thận làm tăng nguy cơ đột quỵ thông qua nhiều cơ chế khác nhau ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Suy giảm chức năng thận làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ do những nguyên nhân sau:

Suy thận làm huyết áp tăng

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của thận là điều chỉnh lượng nước và muối trong cơ thể, qua đó giúp duy trì huyết áp ổn định. Khi thận khỏe mạnh, lượng muối và nước dư thừa được đào thải ra ngoài một cách hiệu quả.

Ngược lại, khi chức năng thận suy giảm, cơ thể giữ lại nhiều muối và nước hơn mức cần thiết. Điều này làm tăng lượng máu lưu thông, khiến áp lực lên thành mạch tăng và dẫn đến huyết áp cao.

Nếu tình trạng này kéo dài, tim phải hoạt động nhiều hơn để bơm máu đi khắp cơ thể. Đồng thời, huyết áp cao có thể làm tổn thương lớp nội mạc, lớp tế bào mỏng lót bên trong mạch máu. Tình trạng này sẽ dễ gây xơ vữa động mạch, dẫn đến đột quỵ do thiếu máu não.

Chất thải tích tụ gây tổn thương thành mạch

Khi chức năng lọc giảm, chất thải có thể tích tụ trong máu, đặc biệt ở người mắc bệnh thận mạn giai đoạn tiến triển. Một số chất được gọi chung là độc chất urê huyết, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều cơ quan, trong đó có hệ thống mạch máu.

Bên cạnh đó, bệnh thận mạn thường đi kèm viêm kéo dài và căng thẳng ô xy hóa. Đây là tình trạng các gốc tự do tích tụ vượt quá khả năng kiểm soát của cơ thể, gây tổn thương tế bào. Những thay đổi này tác động đến lớp nội mạc mạch máu, khiến mạch máu giảm khả năng co giãn và điều hòa lưu thông máu. Khi thành mạch bị tổn thương, quá trình hình thành mảng xơ vữa sẽ dễ xảy ra hơn.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Nature Reviews Nephrology cho thấy nguy cơ tim mạch ở người mắc bệnh thận mạn sẽ do đến nhiều cơ chế phối hợp, trong đó có viêm, tích tụ quá nhiều nước trong cơ thể, thiếu máu, rối loạn chuyển hóa khoáng chất và sự tích tụ độc chất urê huyết.

Thiếu máu khiến tim phải hoạt động nhiều hơn

Thận tham gia sản xuất erythropoietin (EPO), một loại hoóc môn kích thích tủy xương tạo ra hồng cầu. Hồng cầu chứa hemoglobin, có nhiệm vụ vận chuyển ô xy từ phổi đến các cơ quan và mô trong cơ thể.

Khi thận bị tổn thương kéo dài, khả năng sản xuất EPO sẽ giảm, khiến tủy xương không nhận đủ tín hiệu để tạo hồng cầu. Người bệnh dễ bị thiếu máu, đặc biệt khi bệnh thận mạn tiến triển.

Thiếu máu làm giảm khả năng vận chuyển ô xy đến các mô, bao gồm cả cơ tim. Để bù đắp, tim phải hoạt động nhiều hơn để đưa đủ ô xy đến các cơ quan. Nếu tình trạng này kéo dài, tim phải chịu áp lực lớn hơn, làm tăng khả năng bị phì đại thất trái, khiến thành cơ của buồng tim phía dưới bên trái dày lên. Qua thời gian, tình trạng này dẫn đến suy tim và các biến chứng tim mạch khác, theo Medical News Today.