Ngoài đau ngực, 3 dấu hiệu nào có thể cảnh báo cơn đau tim?

Có những trường hợp bị đau tim nhưng không xuất hiện triệu chứng đau ngực. Thay vào đó, người bệnh sẽ có những triệu chứng sau:

Khó thở, kể cả khi không đau ngực

Khó thở là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng của đau tim. Người bệnh cảm thấy hụt hơi, khó hít đủ không khí hoặc mệt khi thực hiện những hoạt động vốn rất bình thường trước đây. Triệu chứng xuất hiện khi vận động nhưng cũng có thể xảy ra ngay cả lúc nghỉ ngơi, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đau ngực là triệu chứng điển hình của cơn đau tim, nhưng không phải ai lên cơn đau tim cũng xuất hiện biểu hiện này ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khó thở thường đi kèm đau hoặc tức ngực nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Một số người bị khó thở, mệt mỏi mà không có biểu hiện đau ngực rõ ràng. Vì thế, không nên loại trừ nguy cơ đau tim chỉ vì ngực không cảm thấy đau, bác sĩ tim mạch Katharine French tại Viện Tim mạch thuộc hệ thống y tế Brown University Health (Mỹ).

Buồn nôn hoặc cảm giác như khó tiêu

Một số người bị đau tim không cảm thấy đau ngực rõ rệt mà lại xuất hiện buồn nôn, ói mửa hoặc khó chịu ở vùng bụng trên. Những biểu hiện này có thể giống đầy bụng, nóng rát hoặc khó tiêu, khiến người bệnh nghĩ rằng mình chỉ gặp vấn đề về dạ dày.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), buồn nôn và khó chịu ở dạ dày là những triệu chứng thường xuất hiện trong cơn đau tim. Những triệu chứng này có thể riêng lẻ hoặc đi kèm đau ngực, khó thở và đau lan đến cánh tay, lưng hay hàm.

Nếu đột ngột bị khó tiêu hoặc buồn nôn cùng với tức ngực, vã mồ hôi lạnh, khó thở hoặc đau lan lên phần thân trên, người bệnh không nên chỉ tự dùng thuốc dạ dày rồi chờ đợi. Đưa đi cấp cứu là phương pháp an toàn hơn.

Vã mồ hôi lạnh, chóng mặt hoặc mệt mỏi bất thường

Đau tim còn gây vã mồ hôi lạnh, chóng mặt, choáng váng hoặc cảm giác sắp ngất. Người bệnh đột ngột đổ mồ hôi dù không vận động mạnh hoặc không ở trong môi trường nóng. Một số người cảm thấy mất thăng bằng, yếu sức hoặc choáng váng rõ rệt.

Mệt mỏi bất thường cũng là biểu hiện cần lưu ý, đặc biệt khi người bệnh không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng. Một số người còn cảm thấy suy nhược hoặc kiệt sức khác thường, đôi khi trước cả khi xuất hiện những triệu chứng rõ rệt hơn, theo Verywell Health.