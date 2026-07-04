Suýt tử vong vì nghĩ cơn đau ngực chỉ là mệt mỏi thoáng qua

Trước khi nhập viện, ông T. bị đau tức ngực, cảm giác nặng vùng ngực nhưng nghĩ rằng do mệt mỏi nên chỉ nghỉ ngơi tại nhà. Tuy nhiên, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng tăng, kèm khó thở, vã mồ hôi, cơ thể mệt lả. Gia đình lập tức đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.

Khai thác bệnh sử, ghi nhận bệnh nhân có tiền sử nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, suy thận mạn giai đoạn 3.

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM, ông T. rơi vào tình trạng choáng tim, rối loạn nhịp chậm, huyết áp tụt sâu, nhịp tim chỉ còn dưới 30 lần/phút. Trước diễn tiến nguy kịch, ê kíp cấp cứu lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, khẩn trương triển khai hồi sức tích cực nhằm ổn định tình trạng người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau hồi phục ẢNH: Y.V

Can thiệp kịp thời trong “giờ vàng” giúp khôi phục dòng máu nuôi tim

Ngay khi các chỉ số sinh tồn tạm ổn định, người bệnh được chuyển đến phòng DSA để chụp mạch vành. Kết quả kiểm tra ghi nhận bệnh nhân T. tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch vành phải, kèm hẹp đoạn giữa động mạch liên thất trước. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành nong tái thông mạch vành, đặt stent, khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Sau khoảng 1 giờ, ca can thiệp diễn ra thành công, tình trạng đau ngực được cải thiện. Tuy nhiên, do thời gian thiếu máu cơ tim kéo dài trước đó, người bệnh xuất hiện tổn thương đa cơ quan và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực (ICU).

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Công Vân, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á, cho biết nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, người bệnh từng bước hồi phục tích cực. Các chỉ số huyết động ổn định trở lại, chức năng các cơ quan dần phục hồi và đặc biệt không ghi nhận di chứng thần kinh sau biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Đến nay, sức khỏe của ông T. đã hồi phục hoàn toàn, có thể ăn uống, trò chuyện, tự sinh hoạt bình thường và được xuất viện.

“Trong điều trị nhồi máu cơ tim cấp, thời gian là yếu tố quyết định. Việc tái thông mạch vành càng sớm giúp hạn chế diện tích cơ tim bị tổn thương, cải thiện khả năng hồi phục và giảm nguy cơ biến chứng cho người bệnh”, bác sĩ Công Vân chia sẻ.