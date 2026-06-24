Nguy cơ nhồi máu cơ tim do cảm xúc mạnh từ những trận bóng kịch tính

GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng các trận cầu đỉnh cao có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim nguy hiểm và thậm chí là đột tử ở những người có sẵn bệnh tim mạch.

GS Phạm Mạnh Hùng lưu ý người có bệnh tim mạch cần nhận biết dấu hiệu cảnh báo biến cố nguy hiểm trước các tình huống gây cảm xúc mạnh ẢNH: THU GIANG





Nhịp tim tăng tương đương thể dục cường độ cao

Về "cơ chế" liên quan nguy cơ nêu trên, theo GS Hùng, khi trận đấu bước vào những thời khắc quyết định, cơ thể người xem phản ứng giống như đang đối mặt với một tình huống nguy hiểm.

Hệ thần kinh giao cảm được kích hoạt mạnh mẽ, làm tăng tiết các hormone căng thẳng như adrenaline và noradrenaline. Hậu quả là nhịp tim tăng nhanh, huyết áp tăng cao, các mạch máu co lại và nhu cầu tiêu thụ ô xy của cơ tim tăng lên.

Đồng thời, cơ thể cũng xuất hiện tình trạng tăng đông máu, tiểu cầu dễ kết dính hơn và nguy cơ hình thành cục máu đông tăng lên. Ở người khỏe mạnh, những thay đổi này thường chỉ mang tính tạm thời. Tuy nhiên, ở người đã có mảng xơ vữa trong động mạch vành, cơn "bão hormone" này có thể làm nứt vỡ mảng xơ vữa, tạo thành cục huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch và dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Một số nghiên cứu sử dụng đồng hồ thông minh còn cho thấy nhịp tim của người hâm mộ có thể tăng lên mức tương đương với khi tập thể dục cường độ cao. Ở một số cổ động viên, nhịp tim đạt tới 130 - 170 lần mỗi phút trong những thời khắc căng thẳng như loạt sút luân lưu hoặc khi đội nhà ghi bàn quyết định.

"Chính vì vậy, các nhà khoa học gọi những trận cầu đỉnh cao là một "nghiệm pháp gắng sức bằng cảm xúc" đối với trái tim", GS Hùng lưu ý.

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Nhóm người cần đặc biệt lưu ý

GS Hùng chia sẻ, không phải ai xem bóng đá cũng có nguy cơ gặp biến cố tim mạch. Tuy nhiên, một số nhóm người cần đặc biệt chú ý.

Đó là những người từng bị nhồi máu cơ tim, đã đặt stent mạch vành, người mắc bệnh mạch vành, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, rối loạn nhịp tim, người hút thuốc lá hoặc béo phì.

Trong khi cổ vũ hết mình cho đội bóng yêu thích, mỗi người cũng nên dành một chút quan tâm cho sức khỏe của chính mình. Bởi đôi khi, một cơn đau ngực xuất hiện giữa đêm xem bóng đá có thể là lời cảnh báo rằng trái tim đang cần được giúp đỡ ngay lập tức.

Nếu cảm thấy quá căng thẳng, người xem nên đứng dậy đi lại, hít thở sâu hoặc uống nước để giúp cơ thể thư giãn. Quan trọng hơn cả, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài, vã mồ hôi lạnh, choáng váng hoặc ngất, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức thay vì cố gắng xem hết trận đấu.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng dẫn nguồn các nghiên cứu về biến cố tim mạch liên quan đến mùa thi đấu của các trận bóng đỉnh cao, cho thấy, các biến cố được ghi nhận bao gồm nhồi máu cơ tim cấp, cơn đau thắt ngực không ổn định, rối loạn nhịp tim nguy hiểm và ngừng tim đột ngột. Việc theo dõi một trận bóng đá căng thẳng có thể tạo ra áp lực sinh học tương tự như một nghiệm pháp gắng sức đối với hệ tim mạch. Những số liệu nghiên cứu cho thấy bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn có thể trở thành một yếu tố kích hoạt các biến cố tim mạch ở những người có nguy cơ.



