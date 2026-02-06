Bệnh viện 19.8 có Viện Tim mạch

Viện do GS-TS, bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á, làm viện trưởng.

GS Phạm Mạnh Hùng thăm bệnh nhân điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện 19.8, Bộ Công an ẢNH: THU PHƯƠNG

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, Bộ Công an sẵn sàng nguồn lực, tập trung đầu tư phương tiện, máy móc hiện đại ngang hàng với các nước phát triển cho Viện Tim mạch; bảo đảm công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân; tạo điều kiện để viện có đủ nguồn lực, phương tiện sánh ngang với các nước trong khu vực và thế giới.

GS-TS Phạm Mạnh Hùng cho biết, Viện Tim mạch được thành lập trên cơ sở phát triển toàn diện từ Khoa Tim mạch, kết hợp với đội ngũ chuyên gia, giảng viên, bác sĩ đầu ngành thuộc Bộ môn Tim mạch, Trường đại học Y Hà Nội.

Đây là mô hình hợp tác khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu, thể hiện tư duy đổi mới trong tổ chức hệ thống y tế công an giai đoạn mới.

Hiện, các kỹ thuật tiên tiến, đột phá trong lĩnh vực chẩn đoán, điều trị, can thiệp tim mạch được Viện Tim mạch triển khai như: chẩn đoán tim mạch nâng cao có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo; thăm dò hình ảnh và đánh giá chức năng sinh lý tim, mạch máu trong lòng mạch; các phương pháp can thiệp bệnh tim bẩm sinh; can thiệp động mạch vành phức tạp; điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp với các công nghệ hiện đại như lập bản đồ điện học buồng tim 3D, triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh, điện trường xung và các kỹ thuật tiên tiến khác.

Người bệnh Việt Nam sẽ có thêm cơ sở điều trị bệnh tim mạch với đội ngũ nhân lực, các trang thiết bị hàng đầu, không phải ra nước ngoài điều trị.

"Trong nước, tất cả kỹ thuật tiên tiến nhất về điều trị tim mạch chúng ta đều ứng dụng, và triển khai: can thiệp mạch vành cấp cứu hoặc chuyên sâu như thay van qua đường ống thông, sửa van qua đường ống thông", GS Hùng cho biết.