Cấp cứu người cha bị nhồi máu cơ tim khi đưa con đi chữa bệnh

Khoảng 7 giờ sáng 30.6, ông V.Đ (43 tuổi; trú tại xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) được đưa vào Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng báo động đỏ do nhồi máu cơ tim.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cứu sống người bệnh nhồi máu cơ tim nguy kịch ẢNH: THÀNH DƯƠNG

Kết quả điện tâm đồ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch vành phải (RCA) hẹp khít gần như hoàn toàn, gây gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim.

Dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của PGS-TS, bác sĩ Trần Song Giang, Phó viện trưởng Viện Tim mạch quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, ê kíp can thiệp đã nhanh chóng thực hiện can thiệp mạch vành qua da.

Bằng kỹ thuật can thiệp hiện đại, các bác sĩ đưa ống thông từ động mạch quay lên tim, tiếp cận vị trí tổn thương, nong bóng và đặt stent tái thông thành công động mạch vành phải, khôi phục hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim.

Thời điểm cấp cứu, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đang làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Ngay khi nhận được thông tin kích hoạt báo động đỏ, ông đã có mặt tại phòng can thiệp để chỉ đạo công tác cấp cứu và động viên ê kíp điều trị.

Khoảng 9 giờ 30 sáng 30.6, ca can thiệp hoàn tất. Sau khoảng 2 giờ rưỡi kể từ khi nhập viện, người bệnh đã được tái thông mạch vành thành công, bảo tồn chức năng tim và vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Ông Cơ cho biết, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều đồng nghĩa với việc nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử không thể phục hồi. Nếu người bệnh tiếp tục di chuyển lên Hà Nội, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ tăng lên rất nhiều.

"Cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại, các chuyên gia của Viện Tim mạch quốc gia trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình để người dân được tiếp cận kỹ thuật cao ngay trong thời gian vàng", Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

Theo PGS Giang, hiện người bệnh tỉnh, huyết động ổn định, hết đau ngực và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp. Việc được tái thông động mạch vành trong những giờ đầu là yếu tố quyết định giúp giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế suy tim và bảo tồn tối đa chức năng cơ tim.

Trước đó, rạng sáng 30.6, bệnh nhân kể trên cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội khám và điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh.

Xe khách vừa khởi hành được khoảng 20 phút, khi đi qua địa phận Ninh Bình, người này bất ngờ xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh. Người vợ lập tức đề nghị tài xế cho xe khách chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và được cấp cứu như kể trên.

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân nam nêu trên là thể nhồi máu cơ tim có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm, đặc biệt là block nhĩ thất và ngừng tim nếu không được tái thông mạch vành kịp thời.