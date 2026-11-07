Người huyết áp cao cần đặc biệt lưu ý khi ngủ dậy buổi sáng

Ông Deep Das, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Bệnh viện CMRI (Ấn Độ), cho biết: “Thời tiết lạnh khiến các mạch máu co lại, từ đó có thể làm tăng huyết áp. Ở một số người, huyết áp cũng có xu hướng cao hơn vào mùa đông. Những thay đổi này có thể tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch, đặc biệt ở người cao tuổi và những người đã có sẵn các yếu tố nguy cơ đột quỵ”.

Tuy nhiên, thời tiết lạnh không đồng nghĩa với việc chắc chắn xảy ra đột quỵ. Nguy cơ còn phụ thuộc vào tuổi tác, bệnh lý nền, các yếu tố nguy cơ tim mạch và thói quen sinh hoạt của mỗi người.

Bác sĩ Deep Das cho biết: Ít vận động, thay đổi chế độ ăn uống và sử dụng thuốc không đều đặn có thể khiến việc kiểm soát huyết áp trở nên khó khăn hơn trong những tháng lạnh.

Những điều cần lưu ý trước khi ra ngoài trời lạnh

Vào buổi sáng mùa lạnh, bác sĩ Das khuyên mọi người nên giữ ấm cơ thể và dành thời gian thích nghi với nhiệt độ bên ngoài trước khi bắt đầu các hoạt động thể chất.

Bác sĩ thần kinh Deep Das (Ấn Độ) cho biết người bị tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có tiền sử bệnh tim cần chú ý hơn đến sức khỏe trong mùa lạnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nên mặc đủ ấm, che chắn những vùng da hở và khởi động nhẹ trước khi tập luyện. Nếu chưa quen với hoạt động gắng sức, không nên bắt đầu bằng việc đi bộ nhanh hoặc tập luyện cường độ cao ngay khi vừa ra ngoài trời lạnh.

Người bị tăng huyết áp nên theo dõi huyết áp theo hướng dẫn của bác sĩ và tiếp tục sử dụng thuốc đã được kê đơn. Không được tự ý bỏ hoặc thay đổi liều chỉ vì “cảm thấy khỏe”.

Những người mắc bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc bệnh tim mạch cũng cần duy trì lịch khám sức khỏe định kỳ và tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ

Để hạn chế nguy cơ biến cố tim mạch trong mùa lạnh, bác sĩ Das khuyên mọi người duy trì lịch dùng thuốc đều đặn, lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tình trạng sức khỏe và tránh tiếp xúc quá lâu với nhiệt độ thấp.

Với những người có nguy cơ cao, việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ là rất quan trọng và cần thiết ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Nếu được hướng dẫn tự theo dõi huyết áp tại nhà, người bệnh nên ghi lại các chỉ số và trao đổi với bác sĩ khi nhận thấy những thay đổi bất thường.

Với những người có nguy cơ cao, nên chuẩn bị trước khi ra ngoài trời lạnh, tuân thủ điều trị và nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ. Ông khuyên mọi người ghi nhớ quy tắc B.E.F.A.S.T. Mỗi chữ cái đại diện cho một dấu hiệu cảnh báo:

B - Balance (Thăng bằng): Đột ngột mất thăng bằng hoặc mất khả năng phối hợp vận động.

E - Eyes (Mắt): Thị lực đột ngột thay đổi.

F - Face (Khuôn mặt): Một bên mặt bị xệ hoặc méo.

A - Arms (Cánh tay): Đột ngột yếu hoặc tê tay, đặc biệt ở một bên cơ thể.

S - Speech (Lời nói): Nói khó, nói không rõ hoặc khó hiểu lời người khác.

T - Time (Thời gian): Gọi cấp cứu ngay lập tức.





“Đau đầu dữ dội, đột ngột hoặc lú lẫn cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo. Đừng chờ các triệu chứng tự thuyên giảm, ngay cả khi chúng biến mất sau vài phút. Hãy ghi nhớ thời điểm triệu chứng bắt đầu và gọi cấp cứu ngay”, bác sĩ Das nhấn mạnh.