Massage cổ, ngửa cổ quá mức: Vì sao tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ?

Bác sĩ Baibing Chen, chuyên khoa thần kinh tại Mỹ, chia sẻ 2 thói quen phổ biến dưới đây mà ông chủ động tránh do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến mạch máu não. Dù các biến chứng này hiếm gặp, trong một số trường hợp, chúng có thể liên quan đến tổn thương động mạch và dẫn đến đột quỵ, theo Health.

Massage với lực mạnh vùng cổ

Súng massage ngày càng được nhiều người sử dụng để giảm đau mỏi cơ sau khi tập luyện hoặc sau một ngày dài làm việc. Thiết bị này có thể hữu ích khi massage bắp chân, đùi và lưng, nhưng bác sĩ khuyên không nên sử dụng ở vùng trước và hai bên cổ.

Theo bác sĩ Chen, vùng cổ có các mạch máu quan trọng, đặc biệt là động mạch cảnh và động mạch đốt sống, có nhiệm vụ đưa máu giàu oxy đến não.

Nếu một phần huyết khối bong ra, di chuyển theo dòng máu lên não và gây tắc mạch, có thể dẫn tới nguy cơ đột quỵ thiếu máu não ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Việc sử dụng súng massage hoặc thao tác massage với lực mạnh, tốc độ nhanh hay ấn sâu lên vùng cổ có thể gây tổn thương mạch máu. Trong một số trường hợp hiếm gặp, lực tác động cơ học từ thiết bị massage có thể làm tổn thương lớp trong thành động mạch, từ đó dẫn đến bóc tách động mạch - tức xuất hiện vết rách ở thành mạch máu.

Khi động mạch bị rách, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế đông máu để cố gắng làm lành tổn thương. Tuy nhiên, nếu một phần huyết khối bong ra, di chuyển theo dòng máu lên não và gây tắc mạch thì có thể dẫn tới đột quỵ thiếu máu não.

Nếu bị căng cứng hoặc đau mỏi cổ, nên ưu tiên các biện pháp nhẹ nhàng như kéo giãn cơ phù hợp hoặc chườm ấm thay vì massage với lực tác động mạnh lên vùng cổ.

Ngửa cổ quá mức trong thời gian dài

Việc ngửa cổ để kéo giãn trong thời gian ngắn thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, duy trì tư thế cổ ngửa quá mức trong thời gian dài có thể gây ra vấn đề. Nguyên nhân liên quan đến động mạch đốt sống - mạch máu chạy qua những khoảng xương nhỏ trong các đốt sống cổ.

Bác sĩ Chen giải thích, khi ngửa đầu ra sau quá mức và giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, các động mạch này có thể bị chèn ép hoặc gập lại, tạm thời làm giảm lượng máu lưu thông lên não.

Các chuyên gia khuyên không nên ngửa cổ thời gian dài hoặc tự ý xoay, vặn, tác động lực mạnh lên vùng cổ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Với phần lớn người khỏe mạnh, điều này thường chỉ gây cảm giác khó chịu nhẹ. Tuy nhiên, ở một số người, tình trạng giảm lưu lượng máu có thể dẫn đến chóng mặt, thay đổi thị lực, thậm chí là đột quỵ.

Để hạn chế cảm giác căng mỏi, bác sĩ khuyên nên giữ cổ ở tư thế thoải mái, tránh ngửa hoặc xoay cổ quá mức trong thời gian dài. Khi cần ngước nhìn lên để làm việc, nên có khoảng nghỉ giải lao, đưa đầu trở về tư thế trung tính và vận động nhẹ nhàng. Khi gội đầu tại salon, có thể điều chỉnh tư thế nằm hoặc dùng khăn đỡ cổ để tránh ngửa cổ quá mức.