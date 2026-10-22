Cúi đầu xem điện thoại, ngồi máy tính nhiều: Bạn có đang bị ‘cổ rùa’?

“Cổ rùa” là gì?

Cử nhân Phục hồi chức năng Trần Hữu Lộc, Đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết “cổ rùa” là tên gọi thường dùng cho tình trạng đầu đưa ra phía trước (forward head posture). Khi nhìn một người từ bên cạnh, thay vì đầu nằm tương đối thẳng hàng với vai và thân mình, phần đầu lại nhô về phía trước. Đây là một đặc điểm về tư thế, không phải một chẩn đoán bệnh lý độc lập.

Tư thế này thường xuất hiện khi chúng ta ngồi làm việc trước máy tính quá lâu, cúi đầu nhìn điện thoại trong thời gian dài, ngồi ở tư thế ít thoải mái hoặc bàn ghế chưa phù hợp, ít vận động, làm việc liên tục mà không thay đổi tư thế. Một người có thể không nhận ra mình thường xuyên đưa đầu về phía trước vì thói quen tư thế này có thể hình thành từ từ.

Nhân viên văn phòng là một trong những nhóm thường xuyên phải duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Vì sao dân công sở dễ bị “cổ rùa”?

Nhân viên văn phòng là một trong những nhóm thường xuyên phải duy trì tư thế ngồi trong thời gian dài. Khi làm việc với máy tính, nhiều người có thói quen đưa đầu về phía trước để nhìn màn hình rõ hơn. Nếu màn hình đặt quá thấp hoặc quá xa, tình trạng này càng dễ xảy ra. Tương tự, khi sử dụng điện thoại, chúng ta thường cúi đầu xuống để nhìn màn hình.

Nếu duy trì tư thế trên hàng giờ mỗi ngày mà ít thay đổi vị trí, các cơ vùng cổ và vai có thể phải hoạt động kéo dài, gây cảm giác căng và mỏi. Ngoài ra, việc ngồi một chỗ quá lâu khiến cơ thể ít có cơ hội vận động và thay đổi tư thế. Đây cũng là một yếu tố có thể góp phần làm tăng tình trạng mỏi và đau vùng cổ vai gáy.

Dấu hiệu thường gặp

Người có tư thế đầu đưa ra phía trước thường có biểu hiện đầu và cổ nhô về trước so với thân mình. Ngoài ra, có thể kèm thêm các tình trạng như mỏi cổ khi ngồi làm việc lâu, căng vùng vai gáy, đau hoặc khó chịu vùng cổ, cảm giác cứng cổ, khó xoay hoặc vận động cổ thoải mái, đau vùng vai hoặc lưng trên. Một số người có thể xuất hiện đau đầu.

Tuy nhiên, không phải ai có tư thế đầu đưa ra trước cũng sẽ bị đau. Các triệu chứng kể trên cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác. Vì vậy, không nên chỉ dựa vào hình dáng bên ngoài để đánh giá tình trạng của một người.

“Cổ rùa” ảnh hưởng như thế nào?

Khi đầu đưa ra phía trước trong thời gian dài, các cơ vùng cổ có thể phải hoạt động nhiều hơn để nâng đỡ đầu, gây căng mỏi, đau cổ vai gáy. Tư thế này cũng có thể đi kèm những thay đổi ở vùng vai, lưng trên và khả năng vận động của phần thân trên.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào tư thế đầu để kết luận nguyên nhân gây đau hoặc tổn thương cột sống. Đặc biệt, người đã có triệu chứng đau cổ cần thận trọng khi tự tập luyện, bởi các bài tập không phù hợp có thể làm tình trạng khó chịu tăng lên. Việc nhận biết sớm tư thế này giúp điều chỉnh thói quen sinh hoạt và làm việc phù hợp hơn.

"Việc thay đổi tư thế thường xuyên, duy trì vận động và thực hiện các bài tập phù hợp có thể giúp giảm cảm giác căng mỏi vùng cổ vai gáy. Khi đau kéo dài, tái diễn hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá", cử nhân Trần Hữu Lộc khuyến cáo.