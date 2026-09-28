Ngồi lâu trong nhà vệ sinh: Thói quen tưởng vô hại, hại không ngờ

Ngồi lâu, đặc biệt trên bồn cầu, có thể làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch vùng hậu môn. Đây cũng là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ bệnh trĩ, bên cạnh táo bón, tiêu chảy kéo dài và thói quen rặn khi đi tiêu, theo Mayo Clinic.

Ngồi lâu, đặc biệt trên bồn cầu, có thể làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch vùng hậu môn Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Vì sao ngồi lâu dễ gây trĩ?

Khi ngồi trên bồn cầu, phần trọng lượng cơ thể tạo áp lực xuống vùng chậu. Nếu duy trì tư thế này quá lâu, máu có thể dồn xuống khu vực hậu môn, khiến các tĩnh mạch tại đây chịu thêm áp lực.

Bác sĩ Arielle Kanters, chuyên gia phẫu thuật đại trực tràng tại Mỹ, cho biết ngồi lâu trên bồn cầu có thể khiến búi trĩ bị kích thích và sưng lên, ngay cả khi người đó không chủ động rặn. Các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế thời gian ngồi trên bồn cầu, khoảng không quá 5 phút, theo Cleveland Clinic.

Đặc biệt, thói quen vừa đi tiêu vừa sử dụng điện thoại có thể khiến một việc vốn chỉ cần vài phút kéo dài hơn nhiều. Khi đó, người dùng thường không nhận ra mình đã ngồi quá lâu.

Càng rặn, áp lực càng tăng

Không chỉ thời gian ngồi, việc cố rặn để “đi hết” cũng gây áp lực lớn lên các tĩnh mạch vùng trực tràng và hậu môn.

Các chuyên gia lưu ý rặn và nín thở khi đi tiêu có thể làm tăng áp lực lên các tĩnh mạch ở phần dưới trực tràng, từ đó góp phần gây hoặc làm nặng thêm bệnh trĩ.

Nếu phân cứng, khó đi tiêu hoặc thường xuyên phải rặn, vấn đề có thể liên quan đến táo bón. Khi đó, thay vì cố ngồi lâu hơn, nên chú ý bổ sung chất xơ, uống đủ nước và duy trì vận động, theo Mayo Clinic.

Đi vệ sinh thế nào để giảm áp lực vùng hậu môn?

Một số thay đổi đơn giản có thể giúp việc đi tiêu thuận lợi hơn.

Trước hết, chỉ nên vào nhà vệ sinh khi thực sự có nhu cầu và không cố ép cơ thể đi tiêu. Nếu ngồi vài phút nhưng không thể đi tiêu, nên đứng dậy và thử lại khi có nhu cầu thay vì tiếp tục ngồi chờ.

Có thể kê một chiếc ghế nhỏ dưới chân để đầu gối cao hơn hông. Tư thế này giúp đưa cơ thể gần với tư thế ngồi xổm và có thể hỗ trợ quá trình đi tiêu dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, nên ăn đủ rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ, uống đủ nước và vận động thường xuyên nhằm hạn chế táo bón.

Nếu xuất hiện chảy máu hậu môn, đau nhiều, thay đổi kéo dài về thói quen đi tiêu hoặc các triệu chứng không cải thiện, không nên tự cho rằng đó chỉ là bệnh trĩ mà cần đi khám để tìm nguyên nhân, theo Mayo Clinic.