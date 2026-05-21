Sức khỏe

Thói quen ôm điện thoại vào nhà vệ sinh: Nguyên nhân bệnh trĩ trẻ hóa

Thanh Duy
21/05/2026 09:16 GMT+7

Lười vận động, nghiện thức ăn nhanh kết hợp với thói quen lướt điện thoại khi đi đại tiện đang khiến bệnh trĩ trẻ hóa.

Đau 'vùng kín', càng ngại càng nguy hiểm

Trên là những cảnh báo đưa ra tại Hội thảo "Cập nhật các kỹ thuật can thiệp điều trị bệnh trĩ, rò hậu môn trực tràng bằng công nghệ laser diode", do Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ) tổ chức ngày 20.5.

Tại hội thảo, tiến sĩ - bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết bệnh trĩ đang có dấu hiệu trẻ hóa rõ rệt. "Trong thực hành lâm sàng, các bác sĩ thường xuyên gặp những bệnh nhân ở lứa tuổi trẻ, nhất là người trong độ tuổi lao động; trong số đó, không ít trường hợp là học sinh, sinh viên".

Tiến sĩ - bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trình bày tại hội thảo

Điều đáng nói là, bệnh xuất hiện ở "vùng kín" nên nhiều người bệnh còn tâm lý e ngại, trì hoãn việc thăm khám. Hệ quả là nhiều bệnh nhân chỉ đến gặp bác sĩ khi trĩ đã chuyển sang độ 3, độ 4, kèm theo các tình trạng nặng như chảy máu, sa nghẹt hay nhiễm trùng búi trĩ, buộc phải can thiệp phẫu thuật. "Tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng căn bệnh này gây ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống", bác sĩ Phú nói.

Các chuyên gia cũng cho rằng, tình trạng phình to búi trĩ gây đau đớn phần lớn xuất phát từ thói quen sinh hoạt và làm việc thiếu khoa học. Một trong những thói quen xấu thường thấy ở người trẻ là xem điện thoại khi đi vệ sinh, kéo dài thời gian ngồi, gây mất tập trung và làm giảm phản xạ đẩy chất thải, từ đó tạo áp lực lớn lên thành trực tràng và tăng nguy cơ hình thành búi trĩ. Bên cạnh đó, lối sống ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, thiếu chất xơ, lười uống nước hay việc "cố nhịn" đại tiện cũng là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến táo bón kéo dài và gây bệnh.

Theo bác sĩ Phú, để phòng ngừa những phiền toái do bệnh trĩ mang lại, chuyên gia y tế khuyến cáo mỗi cá nhân cần duy trì thói quen ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, tăng cường vận động, đi vệ sinh đúng giờ và đặc biệt là từ bỏ ngay thói quen lướt thiết bị điện tử trong nhà vệ sinh. Ở mức độ nhẹ, người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tình trạng thông qua việc dùng thuốc kết hợp với thay đổi lối sống.

Can thiệp không dao kéo

Đối với những ca bệnh cần can thiệp ngoại khoa, các bác sĩ cho biết, công nghệ laser diode đang được đánh giá là một giải pháp tiên tiến, mang lại hiệu quả cao với tiêu chí "Xâm lấn tối thiểu - không dùng dao kéo - phục hồi nhanh".

Theo tiến sĩ - bác sĩ Trần Ngọc Dũng, Trưởng khoa Hậu môn - Đại trực tràng và sàn chậu, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, nguyên lý hoạt động của laser diode là chỉ tác động trực tiếp vào hệ thống mạch máu nuôi, giúp làm teo búi trĩ mà vẫn bảo tồn trọn vẹn các cấu trúc giải phẫu bình thường của vùng hậu môn như niêm mạc, mô đệm và cơ hậu môn. Điều này khắc phục được nhược điểm của các phương pháp phẫu thuật truyền thống là phải cắt bỏ mô, gây ảnh hưởng đến sinh lý người bệnh.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn cho biết, việc cập nhật và triển khai kỹ thuật can thiệp điều trị bệnh lý trĩ, rò hậu môn trực tràng bằng công nghệ laser diode là mục tiêu quan trọng của bệnh viện

So với các kỹ thuật kinh điển như Milligan Morgan hay Longo, can thiệp bằng laser diode còn giúp bệnh nhân ít đau đớn, thời gian và mức độ chảy máu sau mổ được giảm thiểu đáng kể. Phương pháp này cũng ghi nhận tỷ lệ tái phát và bí tiểu sau mổ rất thấp, đồng thời loại trừ được biến chứng hẹp hậu môn. Đặc biệt, người bệnh có thể phục hồi, đi lại bình thường chỉ sau 2 ngày và quay lại làm việc sau 6 - 7 ngày, thay vì phải mất nửa tháng như trước đây.

Nhằm đưa những tiến bộ y khoa ứng dụng sâu rộng, thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Phổ, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hoàng Tuấn, thông tin thêm, hiện bệnh viện này đang tập trung nguồn lực đầu tư cho hệ thống phòng mổ nội khoa chuyên ứng dụng kỹ thuật can thiệp laser diode. Song song đó, các ê kíp phẫu thuật viên của bệnh viện đang tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật trực tiếp theo hình thức "cầm tay chỉ việc" từ các chuyên gia đầu ngành. 

