Bệnh viện thứ 2 ở miền Tây ghép thận thành công

Ngày 14.4, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ công bố thông tin về việc tiếp nhận chuyển giao và thực hiện thành công ca lấy, ghép thận từ người hiến sống đầu tiên tại đơn vị. Đây là một dấu mốc quan trọng trong lộ trình phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu của bệnh viện nói riêng và ngành y tế thành phố Cần Thơ nói chung.



Các bác sĩ thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ ẢNH: BVCC

Trước đó, sáng 11.4, ca phẫu thuật lấy và ghép thận từ người hiến sống đã được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê kíp tại Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ và đoàn chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung ương Huế.

Quá trình triển khai kỹ thuật đã nhận được sự giám sát trực tiếp từ Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế. Sau hơn 3 giờ, ca ghép thận thành công trong niềm phấn khởi của tập thể y bác sĩ cả hai đơn vị.

Hiện tại sau ca ghép, sức khỏe của cả người hiến và người nhận thận đều bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm đang dần ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Ê kíp thực hiện lấy thận từ người hiến để chuẩn bị ghép cho người nhận ẢNH: BVCC

Trước đó, ngày 21.1, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 208/QĐ-BYT chính thức công nhận Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ là cơ sở đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não.

Chia sẻ sau ca ghép thận trên, Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật ghép tạng và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo để Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ sớm làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Trung ương Huế cùng ê kíp ghép thận ẢNH: BVCC

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, cho biết trong định hướng hợp tác chiến lược sắp tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tiếp phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như mổ tim và ghép gan… Đặc biệt là hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu cốt lõi là đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, giúp bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, từ đó giảm bớt gánh nặng chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống.