Bác sĩ chỉ 'quy tắc vàng' khi đi vệ sinh để tránh nhiều bệnh

Hiệp hội Tiêu hóa Mỹ (AGA) vừa công bố các hướng dẫn cập nhật nhằm vào thói quen đi vệ sinh hiện đại và xu hướng ăn uống có thể làm trầm trọng thêm bệnh trĩ và táo bón.

Tăng cường chất xơ để đi tiêu dễ dàng

Để ngăn ngừa bệnh trĩ cần duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn, điều này đòi hỏi lượng chất xơ đáng kể. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nam giới nên đặt mục tiêu 38 gram chất xơ mỗi ngày, và phụ nữ là 25 gram, theo trang tin sức khỏe Health Day.

Khi đi vệ sinh, bạn không nên ngồi trên bồn cầu quá 5 phút Ảnh minh họa: P.H tạo từ Gemini

Các bác sĩ tiêu hóa khuyên mọi người đừng nên quá tập trung vào chế độ ăn giàu protein, đặc biệt là thịt đỏ - mà quên đi chất xơ. Vì thịt không chứa chất xơ, ăn nhiều thịt có thể dẫn đến tắc nghẽn đường ruột và rặn mạnh gây ra các đợt bùng phát trĩ.

Tiến sĩ - bác sĩ Trisha Pasricha, chuyên khoa tiêu hóa tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess thuộc Trường Y Harvard (Mỹ), giải thích: Protein không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn sẽ thiếu chất xơ nếu chỉ tập trung vào protein. Hãy thêm vào các bữa ăn các loại thực phẩm như đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ cung cấp các vitamin và chất xơ cần thiết để giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Quy tắc “5 phút” khi ngồi bồn cầu

Bên cạnh chế độ ăn, thời gian đi vệ sinh là yếu tố nguy cơ lớn. Khi ngồi trên bồn cầu, mông không được nâng đỡ, khiến trọng lực làm tăng huyết áp ở vùng hậu môn. Tiến sĩ Waqar Qureshi, bác sĩ tiêu hóa tại Đại học Y Baylor (Mỹ), nhấn mạnh: Bạn không nên ngồi trên bồn cầu quá 5 phút. Nếu không thể hoàn thành việc đi vệ sinh trong thời gian đó, bạn nên đứng dậy và thử lại sau, theo Health Day.

Ngoài ra, sử dụng ghế kê chân để mô phỏng tư thế ngồi xổm có thể giúp việc đi tiêu dễ dàng hơn, ngăn ngừa việc rặn.

Cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm không nên bỏ qua

Đối với việc điều trị trĩ, AGA cũng khuyến nghị các loại kem như hydrocortisone có thể giúp giảm đau trong khoảng một tuần. Bệnh trĩ dai dẳng có thể cần đến thủ thuật thắt búi trĩ hoặc sử dụng nhiệt và ánh sáng hồng ngoại để làm đông máu trong búi trĩ, gây xơ hóa và co lại. Các chuyên gia cũng gợi ý ngâm mình trong nước ấm cũng có thể giảm bớt sự khó chịu.

Quan trọng nhất, các bác sĩ khuyến cáo nếu thấy chảy máu trực tràng không nên cho rằng đó chỉ là trĩ, vì đó có thể là dấu hiệu của ung thư đại tràng đang gia tăng ở người trẻ tuổi.