Người trẻ mắc trĩ gia tăng, do thói quen lướt mạng khi đi vệ sinh

Gia tăng bệnh trĩ ở người trẻ

"Chưa có nghiên cứu cho thấy gia tăng tỷ lệ mắc bệnh trĩ trong cộng đồng nhưng thực tế cho thấy, gia tăng người trẻ mắc trĩ, thậm chí có những bệnh nhân chỉ 10 tuổi. Trước đây hay gặp bệnh nhân trên 35 tuổi, nhưng hiện không ít bệnh nhân 15, 16 tuổi", PGS-TS, bác sĩ Lê Mạnh Cường, Phó giám đốc Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Hậu môn - trực tràng Việt Nam, nêu.

Thông tin được ông Cường đưa ra tại Hội nghị khoa học những tiến bộ trong điều trị bệnh lý hậu môn - trực tràng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền diễn ra hôm nay 11.10, tại Thanh Hóa.

"Ôm" điện thoại khi đi vệ sinh tăng nguy cơ bệnh trĩ ẢNH: AI

Bác sĩ Cường lưu ý, lối sống tĩnh tại, ăn ít chất xơ (rau củ, trái cây); ăn nhiều đồ ăn nhanh, uống ít nước và sử dụng quá mức các thiết bị điện tử là các yếu tố liên quan gia tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Thực tế điều trị, có bệnh nhân bị trĩ do táo bón thường xuyên, thậm chí mất phản xạ đại tiện, mà nguyên nhân ban đầu do mải chơi game nên hay "nhịn" đi vệ sinh.

Hoặc nhiều người có thói quen xem iPad, điện thoại khi đi vệ sinh. Việc này làm ảnh hưởng đến phản xạ "bên dưới", cản trở phản xạ đẩy chất thải qua đường hậu môn ra ngoài, việc đi ngoài bị kéo dài thời gian, là thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Không lạm dụng mổ trĩ

PGS Cường cho biết, thông thường, trong ống hậu môn, búi trĩ có nhiệm vụ "đóng kín" hậu môn. Búi trĩ sẽ xẹp xuống khi chất thải đi qua. Tuy nhiên, khi mất chức năng do viêm nhiễm, khi trĩ sa ra bên ngoài cần được điều trị, nhưng ưu tiên trước tiên là nội khoa, bảo tồn, thu nhỏ búi trĩ chứ không phẫu thuật cắt.

Chỉ khi trĩ mức độ nặng, không thể điều trị nội khoa, không thể thực hiện thủ thuật mới chỉ định mổ cắt trĩ.

Cũng theo bác sĩ Cường, hiện có nhiều phương pháp điều trị trĩ không phẫu thuật, như dùng thuốc, tiêm xơ búi trĩ.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc vào giai đoạn của bệnh, bệnh lý phối hợp, tình trạng bệnh nhân, điều kiện trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ sở điều trị và đặc biệt là kinh nghiệm của thầy thuốc. Điều trị trĩ được kết hợp với y học cổ truyền, giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm sưng viêm, giúp co búi trĩ.

"Chẩn đoán, điều trị bệnh trĩ cần do bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, điều trị tại bệnh viện. Tuyệt đối không điều trị bệnh trĩ do nghe theo các thông tin không chính thống trên mạng xã hội. Chúng tôi đã gặp các ca bệnh bị nhiễm trùng, hoại tử do điều trị bệnh trĩ không đúng chuyên môn, thậm chí phải đặt hậu môn nhân tạo", bác sĩ Cường đặc biệt lưu ý.